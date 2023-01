Loongson LS2K2000 - procesor chińskiego producenta, oparty na autorskich rdzeniach oraz z wbudowanym układem graficznym

Loongson Technology, chiński producent półprzewodników, zaprezentował swój nowy produkt SoC (system on a chip) o nazwie modelowej LS2K2000. Układ ten składać się ma z dwóch rdzeni (własnościowy rdzeń marki Loongson) LA364, dysponujących pamięcią podręczna L2 2 MB, oraz zegarze taktującym wynoszącym 1500 MHz, wraz ze zintegrowanym GPU.

Loongson Technology, chiński producent półprzewodników, zaprezentował swój nowy produkt SoC (system on a chip) o nazwie modelowej LS2K2000. Układ ten składać się ma z dwóch rdzeni (własnościowy rdzeń marki Loongson) LA364 z zegarem 1500 MHz oraz ze zintegrowanego iGPU.

Loongson LS2K2000 wspiera takie technologie jak pamięć DDR4 2400 MHz z ECC, magistralę PCIe 3.0, SATA III, USB 3.0, wyjście HDMI+DVO, interfejsy sieciowe GNET/GMAC, interfejs audio, SDIO, oraz obsługę pamięci masowej w znanym m.in z urządzeń mobilnych standardzie eMMC. Układ wspierać ma również inne standardy I/O, w tym przemysłowe, niemniej jednak producent nie podał więcej szczegółów w tej kwestii. Pod względem poboru mocy, Loongson LS2K2000 zadowoli się maksymalnie 9 W, aczkolwiek średnio nie powinno przekraczać 4 W.

W kwestii wydajności producent twierdzi, iż jego SoC w teście SPEC2006INT (wyniki jednego rdzenia) osiąga odpowiednio 13,5 oraz 14,9 punktów dla operacji stałych oraz zmiennoprzecinkowych (Gdzie jako punkt odniesienia warto zaznaczyć, iż stareńki jednordzeniowy Pentium 4 670 w tym samym benchmarku, dla danych stałoprzecinkowych osiąga około 12,3 punkta, co daje do myślenia iż nie będziemy w wypadku LS2K2000 mieć do czynienia z demonem wydajności). Jako ciekawostkę warto dodać, iż Loongson jest jednym z nielicznych producentów SoC, którzy bazują na swoich własnych rdzeniach, nie opierając się na technologiach znanych firm trzecich tj. np. ARM lub Imagination Technologies. Dostępność oraz cena układu nie została jeszcze póki co ogłoszona przez producenta.

