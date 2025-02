Loongson 3A6000 - najnowszy, chiński procesor został przetestowany. Jak wypada na tle układów Intela oraz AMD?

Chińskie firmy już od dłuższego czasu starają się dogonić współczesne procesory Intela czy AMD poprzez produkowane swoich własnych układów. Jedną z najbardziej znanych firm w Chinach jest Loongson, która co jakiś czas prezentuje kolejne jednostki CPU. Ostatnia prezentacja miała miejsce na przełomie lipca oraz sierpnia tego roku, kiedy to zaprezentowano układ Loongson 3A6000. Zapowiadany był jako procesor znacznie szybszy od swojego poprzednika w postaci 3A5000. W sieci pojawiły się pierwsze niezależne testy tej jednostki.

Serwis MyDrivers przetestował najnowszy, chiński procesor Loongson 3A6000. Okazuje się, że jego IPC jest bardzo bliskie podstawowym układom Intel Comet Lake (10. generacja) oraz AMD Ryzen 3000 (Zen 2).

Na portalu MyDrivers pojawiły się pierwsze wyniki wydajności procesora Loongson 3A6000. Przypominamy, że oferuje on 4 rdzenie i 8 wątków, taktowanych zegarem 2,5 GHz. W recenzji pojawiły się porównania nie tylko do poprzednika (Loongson 3A5000), ale również do takich procesorów jak Intel Core i3-10100F (Comet Lake) czy AMD Ryzen 5 3100 (Zen 2). Z opublikowanych testów wynika przede wszystkim, że nowa jednostka oferuje zauważalnie wyższą wydajność jednowątkową oraz wielowątkową w porównaniu do swojego poprzednika. Wyniki czasami są niemal dwukrotnie lepsze.

Wydajność jednowątkowa również jest zbliżona do obu wspomnianych procesorów Intela oraz AMD, co wskazuje na podobny poziom IPC jak dla podstawowych układów Intela 10. generacji oraz AMD Zen 2. O ile jednak wyniki pojedynczego wątku są zbliżone we wszystkich trzech układach, tak jak Loongson 3A6000 odstaje o kilkanaście procent w przypadku testów wielowątkowych. Niemniej rezultaty nie są wcale takie złe i jesteśmy ciekawi, jak zaprezentują się przyszłe generacje układów Loongson w kolejnych latach. Kto wie, być może kiedyś będą w stanie regularnie konkurować z Intelem bądź AMD.

Źródło: MyDrivers, WCCFTech