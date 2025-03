Loongson 3C6000 - zakończono prace projektowe nad kolejną generacją chińskich procesorów serwerowych

Choć chiński sektor produkcji chipów ciągle pozostaje daleko w tyle za Tajwanem, to tamtejszy rząd przeznacza pokaźne środki na zniwelowanie tego dystansu. Na rynek Państwa Środka trafiają produkowane wewnętrznie procesory konsumenckie, a także karty graficzne. Jedna z firm przygotowuje się też do wypuszczenia kolejnej generacji procesorów serwerowych. Loongson 3C6000 ma zaoferować znaczący postęp w porównaniu do 3C5000.

Loongson 3C6000 to nadchodzący chiński procesor serwerowy, który zostanie wyposażony w 16 rdzeni. Jednostka ma zaoferować zauważalnie wyższą wydajność niż sprzęt poprzedniej generacji.

Na chwilę obecną praktycznie zakończono prace projektowe nad nowym procesorem. Już wkrótce powinien on trafić do produkcji. Zaoferuje 16 rdzeni i obsługę 32 wątków. Jak donoszą źródła, należy spodziewać się zauważalnie wyższej wydajności niż w przypadku podobnego rozwiązania z poprzedniej generacji. Dla porównania, skierowany na rynek konsumencki CPU Loongson 3A6000 oferuje nawet dwukrotnie wyższą wydajność od swojego poprzednika. Podobny wzrost w przypadku serwerowego 3C6000 nie byłby zatem zaskoczeniem. Nowy procesor będzie cechował się także większą kompatybilnością z wykorzystywanymi w branży systemami operacyjnymi, w tym Windowsem. Oczywiście na tym etapie nie może być mowy uzyskaniu rezultatów zbliżonych do serwerowych procesorów produkowanych przez Intel oraz AMD. Następuje jednak powolny postęp, który ma w pełni zaowocować dopiero w przyszłości.

W bardziej dalekosiężnych planach firmy Loongson są 32- i 64-rdzeniowe procesory, jednak wydaje się, że to ciągle bardzo odległa perspektywa. Warto odnotować, że rozwój chińskiej branży półprzewodników jest mocno utrudniony przez amerykańskie sankcje, które mają zapobiec dalszemu rozwojowi technologii wojskowych, mogących w przyszłości stanowić zagrożenie dla Tajwanu. Biorąc pod uwagę obecne warunki, uzyskiwany postęp w produkcji chipów jest i tak znaczący. Prawdopodobne jest jednak, że stoją za nim także niezbyt uczciwe praktyki, na co zwracał ostatnio uwagę dyplomata tajwański.

Źródło: WCCFTech