Intel XeSS 2 to nowa wersja techniki skalowania, łącząca w sobie funkcje Super Resolution, Frame Generation oraz XeLL

Intel zaprezentował właśnie karty graficzne ARC B580 oraz ARC B570, które jako pierwsze modele desktopowe należą do generacji Battlemage. Oprócz solidnej dawki hardware, producent nie zapomniał również o software. Na pierwsze miejsce wskakuje tutaj technika XeSS, która doczeka się rozszerzenia o drugą generację. Intel zdecydował się kroczyć podobną ścieżką jak NVIDIA, zatem nowa wersja XeSS zaoferuje obsługę również generatora klatek oraz narzędzia do zmniejszania input laga. To jednak nie jedyne zmiany od Intela.

Wraz z kartami graficznymi Intel ARC B580 oraz ARC B570, producent zaprezentował technikę XeSS 2, łączącą w sobie skalowanie rozdzielczości (XeSS-SR) generator klatek (XeSS-FG) oraz narzędzie do zmniejszania opóźnienia sygnału (XeLL).

Z początku zajmijmy się omówieniem wzrostów wydajności na karcie Intel ARC B580 po aktywacji techniki XeSS Super Resolution. Dane dotyczą rozdzielczości 1440p (już po upscalingu) i z wykorzystaniem wariantu XeSS Performance. Na układzie Intel ARC B580, w zależności od wspieranej gry, można liczyć na wzrost od 22 do 80%. Najmniejsze wzrosty widoczne są w takich grach jak Farming Simulator 22, Ratchet & Clank: Rift Apart czy Assassin's Creed Mirage. Największe, bo ponad 70%, w takich tytułach jak Wiedźmin 3: Dziki Gon, Harry Potter: Quidditch Champions, Cyberpunk 2077 czy Ghostwire: Tokyo. Spore wzrosty na nowej karcie Battlemage widać również przy aktywnym Ray Tracingu. Tutaj aktywacja XeSS Performance daje przyrosty od 50 do nawet 170%. Najmniejsze wzrosty widać w Shadow of the Tomb Raider czy Ratchet & Clank: Rift Apart, a największe - w Cyberpunku 2077 czy F1 24.

Nowy pakiet XeSS-SR SDK został tak dostosowany, aby umożliwić łatwiejszą implementację do gier z bibliotekami DirectX 11, DirectX 12 oraz Vulkan. Z materiałów Intela można wywnioskować, że obecnie najlepsze efekty działania skalowania będą widoczne na kartach graficznych ze sprzętowymi jednostkami XMX. Nieco gorsze, ale nadal bardzo dobre wyniki uzyskamy na zintegrowanych układach graficznych, również wyposażonych w rdzenie XMX. Lżejsza wersja XeSS Super Resolution wykorzystuje w dalszym ciągu instrukcje DP4a, jednak w tym wypadku XeSS bazuje na lżejszych modelach, co przekłada się na gorsze wyniki skalowania i mniejszy przyrost wydajności.

Wraz z kartami graficznymi Battlemage, Intel prezentuje drugą generację techniki pod nazwą XeSS 2. Jest to połączenie trzech składowych: skalowania rozdzielczości (Super Resolution; XeSS-SR), generatora klatek (Frame Generation, tutaj nazwany skrótem XeSS-FG) oraz narzędzia do zmniejszania input laga (Xe Low Latency, w skrócie XeLL). W przypadku Frame Generation, Intel zdecydował się na bliźniaczą implementację co NVIDIA w kartach GeForce RTX 4000. Wykorzystywany jest zatem silnik Optical Flow oraz informacje z wektorów ruchu, aby wprowadzić interpolowaną klatkę pomiędzy dwie wcześniej wyrenderowane. Warto dodać, że podobnie jak w przypadku kart GeForce RTX 4000, XeSS Frame Generation działa z wykorzystaniem sprzętowych jednostek XMX w desktopowych kartach oraz zintegrowanych układach graficznych (Intel Lunar Lake).

Intel przedstawił przykład wzrostu wydajności w postaci gry F1 24, gdzie w zależności od trybu skalowania XeSS-SR, wzrost po aktywacji generatora klatek wynosił od 2.8x (Quality) aż do 3.9x (Ultra Performance). Oczywiście wzrost liczby klatek dotyczy zestawienia z natywną rozdzielczością, w tym wypadku Quad HD. Aby zminimalizować wpływ wprowadzania interpolowanych klatek na opóźnienie sygnału, Intel opracował narzędzie XeLL (Xe Low Latency), działające na bliźniaczej zasadzie co NVIDIA Reflex. XeLL jest częścią XeSS 2 i jeśli twórca gry zdecyduje się na implementację pełnej jego formy, a więc wraz z generatorem klatek, wówczas znajdziemy w grze także XeLL. Na przykładzie tej samej gry (F1 24), Intel zademonstrował czego należy oczekiwać po implementacji XeLL.

W przypadku natywnej rozdzielczości ekranu, wydajność karty Intel ARC B580 wynosi 48 FPS-ów, z kolei input lag sięga 57 ms. Włączenie samego XeLL zmniejsza ten wskaźnik do 32 ms, przy lekkim spadku wydajności do 47 FPS-ów. Aktywacja samego skalowania rozdzielczości powoduje, że wydajność wzrasta do 93 klatek, a input lag obniża się do 28 ms. Wynik ten możemy jeszcze poprawić za pomocą narzędzia XeLL. Wydajność wprawdzie obniży się do 90 klatek, jednak opóźnienie sygnału będzie wynosić zaledwie 19 ms. W przypadku dołożenia do tego generatora klatek (przy jednocześnie działającym XeLL), input lag utrzyma się na poziomie 28 ms, a więc na tym samym poziomie co w przypadku działania samej opcji XeSS Super Resolution. Wydajność z kolei skoczy do 152 klatek. XeLL będzie mogło działać jako integralna część XeSS 2 (jego obecność, wraz z Frame Generation, będzie już uzależniona stricte od developerów gier), będzie on również dostępny dla wszystkich innych gier z poziomu sterownika. Wówczas wystarczy włączyć tryb Low Latency Mode w programie Intel Graphics Software, by cieszyć się jeszcze niższym input lagiem w grach.

XeSS 2 został na razie ogłoszony w 10 grach. Najnowszą będzie Assassin's Creed Shadows, który zadebiutuje 14 lutego 2025 roku. Oprócz tego XeSS 2 znajdziemy m.in. w Harry Potter: Quidditch Champions, Robocop Rogue City, Dying Light 2 Stay Human, F1 24, Ascendant, Marvel's Rivals czy Killing Floor 3. Sam XeSS jest obecnie dostępny w ponad 150 grach, czym Intel również nie omieszkał się pochwalić na prezentacji. Wraz z nową techniką XeSS 2, Intel ogłosił również nową wersję oprogramowania Intel Graphics Sotware. Przejdzie ona gruntowną zmianę wizualną, dzięki czemu będzie charakteryzować się większym minimalizmem niż wcześniej. Poszczególne opcje zostaną lepiej pogrupowane, a ponadto dojdzie kilka nowych funkcjonalności, dotyczące chociażby skalowania interfejsu systemu Windows na różnych ekranach. Nie zabraknie również poszerzonych możliwości w zakresie podkręcania karty - zarówno rdzenia jak i pamięci.

Źródło: Intel, PurePC