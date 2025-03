Intel ARC B580 oraz ARC B570 - Oficjalna prezentacja kart graficznych Battlemage. Specyfikacja, cena i wydajność

W ostatnim czasie do sieci przedostawało się coraz więcej informacji na temat kart graficznych Intel ARC B580 oraz ARC B570. Sam producent kilka dni temu oficjalnie potwierdził nadchodzącą zapowiedź pierwszych modeli z generacji Battlemage. Po zintegrowanych układach graficznych Intel ARC 140V i ARC 130V w procesorach Lunar Lake, przyszła w końcu pora na oficjalną zapowiedź desktopowych kart, wykorzystujących tą samą architekturę Xe2. W tym materiale omawiamy specyfikację, ceny oraz wydajność kart Intel Battlemage.

Intel oficjalnie prezentuje karty graficzne ARC B580 oraz ARC B570 z generacji Battlemage. Pierwszy z układów trafi do sprzedaży 13 grudnia w cenie od 249 dolarów. Na niższy model poczekamy do 16 stycznia, a jego cena została ustalona na poziomie od 219 dolarów.

Zanim przejdziemy do omówienia specyfikacji czy wydajności, na chwilę zatrzymajmy się w temacie samej architektury Xe2. W porównaniu do rozwiązań w zintegrowanych grafikach Intel ARC 140V oraz ARC 130V niewiele tak naprawdę się zmieniło. Powiększono ilość pamięci cache L1 na każdy blok Xe-Core - ze 192 KB w Lunar Lake do 256 KB w desktopowych kartach Battlemage. W pozostałych aspektach jest to w zasadzie ta sama architektura. Jest to finalne potwierdzenie słów Toma Petersena, jeszcze z Intel Tech Tour Taiwan, w którym uczestniczyliśmy w maju tego roku. Architektura Xe2 została tak zaprojektowana, aby możliwe było łatwe jej skalowanie oraz zaadaptowanie do różnych rozwiązań. Nie ma zatem sztywnego podziału na Xe2-LPG oraz Xe2-HPG, a budowa bloków Xe-Core jest bardzo podobna.

Intel ARC A580 Intel ARC B580 Intel ARC B570 Architektura Alchemist (Xe-HPG) Battlemage (Xe2) Battlemage (Xe2) Litografia TSMC N6 TSMC N4 TSMC N4 Bloki Xe 24 20 18 Rdzenie RT 24 20 18 Jednostki XMX 384 (1. gen) 160 (2. gen) 144 (2. gen) Shadery 3072 1280 1152 Cache L2 8 MB 18 MB 18 MB (?) Taktowanie rdzenia 2000 MHz 2670 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 19 Gbps 10 GB GDDR6 19 Gbps Magistrala pamięci 256-bit 192-bit 160-bit Przepustowość VRAM 512 GB/s 456 GB/s 380 GB/s Magistrala PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Obsługa portów DisplayPort 2.0

HDMI 2.0b DisplayPort 2.1 UHBR13.5

HDMI 2.1 DisplayPort 2.1 UHBR13.5

HDMI 2.1 Zalecana moc zasilacza 650 W 650 W 600 W TDP 175 W 190 W 150 W Cena 179,99 USD 249 USD 219 USD

Konstrukcja bloków Xe-Core została zmodyfikowana w Xe2 względem Xe-HPG (Alchemist). W każdym bloku Xe-Core znajdziemy teraz 8 jednostek Xe Vector Engine (512-bitowe jednostki), zamiast 16 jak to było w poprzedniej generacji. Łącznie, przy 8 blokach Xe-Core w Lunar Lake, do dyspozycji otrzymamy zatem 64 takie jednostki, zamiast 128 jak to było poprzednio. Z kolei w celu dalszej poprawy efektywności energetycznej i wydajności jednocześnie, zasoby obliczeniowe zostały podzielone w ramach natywnej obsługi SIMD16 dla jednostek ALU. Kolejną zmianą jest natywna obsługa instrukcji Exectue Indirect, będące częścią bibliotek DirectX 12 Ultimate, a które przyspieszają wykonywanie określonych typów zadań.

Podobnie jak w mobilnych procesorach Intel Lunar Lake, także karty graficzne Battlemage posiadają drugą generację rdzeni XMX (Xe Matrix Engine). Są to jednostki z 2048-bitową magistralą i obsługujące następujące typy obliczeń: INT2, INT4, INT8, FP16 oraz BF16. W przypadku obliczeń dla liczb zmiennoprzecinkowych FP16, rdzenie XMX w Xe2 oferują wydajność na poziomie 2048 operacji na cykl, z kolei dla obliczeń INT8 (8-bitowe liczby całkowite) mowa o 4096 operacjach na cykl. Rdzeni XMX jest tylko samo co XVE (po jednym na każdy Xe-Core), a więc w przypadku karty graficznej z 20 blokami Xe-Core, otrzymamy po 160 rdzeni Xe Vector Engine oraz Xe Matrix Engine. Druga generacja XMX ma oferować jeszcze lepszą jakość skalowania za pomocą techniki XeSS, włączając w to pełne wsparcie dla XeSS 2.

Diagram budowy rdzenia BMG-G21 oraz pojedynczego Render Slice - kliknij na zdjęcie, aby wyświetlić w pełnym rozmiarze:

Mocno powiększono rdzenie Ray Tracing, które teraz zajmują sporą część powierzchni każdego bloku Render Slice - można by powiedzieć, że powierzchnia każdego rdzenia RT jest niewiele mniejsza od reszty Xe-Core. Większa przestrzeń związana jest jednak ściśle z rozbudowaniem możliwości samych rdzeni RTU (tak oficjalnie są określane przez producenta). Druga generacja oferuje bowiem 18 przecięć typu ray/box BVH (po sześć na potok Traversal) na cykl oraz dwa przecięcia typu promień/trójkąt na każdy cykl. W poprzedniej generacji mieliśmy odpowiednio 12 przecięć typu box oraz jedno typu promień/trójkąt. Finalnie zmiany te mają przełożyć się na wyraźnie wyższą wydajność kart Battlemage w porównaniu do rozwiązań NVIDII oraz AMD z podobnych półek cenowych. Na prezentacji zestawiono ze sobą karty Intel ARC B580, NVIDIA GeForce RTX 4060 oraz AMD Radeon RX 7600. Układ Battlemage wypadał lepiej zarówno od NVIDII jak i AMD, jednocześnie będąc od nich tańszym rozwiązaniem.

Wróćmy zatem do omówienia dwóch pierwszych kart graficznych. Intel ARC B580 korzysta z pełnego rdzenia Battlemage BMG-G21, wyposażonego w 5 pełnych bloków Render Slice i 20 mniejszych bloków Xe-Core (po 4 na każdy Render Slice). Do każdego bloku Xe-Core przyporządkowany jest jeden rdzeń Ray Tracing Unit, co daje nam łącznie 20 rdzeni RT 2. generacji. Do tego dochodzi 18 MB pamięci cache L2, co jest znacznie wyższą wartością w porównaniu do karty Intel ARC A580 (8 MB cache L2). Rdzeń BMG-G21 obsługuje 192-bitową magistralę dla pamięci GDDR6. Model Intel ARC B580 posiada 12 GB pamięci o szybkości 19 Gbps, co przekłada się na przepustowość 456 GB/s. Układ BMG-G21 w porównaniu do poprzednika ma zaoferować o 70% wyższą wydajność Xe-Core do Xe-Core oraz o 50% lepszy stosunek wydajności na wat (perf/wat). Intel ARC B580 oferuje ponadto 160 rdzeni XMX 2. generacji, a częstotliwość taktowania rdzenia to 2670 MHz. Współczynnik TDP wynosi 190 W, a więc jest nieznacznie wyższy od modelu ARC A580 (175 W). Do działania wymagane jest wpięcie jednej, 8-pinowej wtyczki - dotyczy to referencyjnego projektu Intel ARC B580 Limited Edition (który nawiasem mówiąc ponownie prezentuje się nienagannie pod względem wizualnym). Karta graficzna oferuje również 4 wejścia wideo: 3x DisplayPort 2.1 UHBR13.5 oraz jeden HDMI 2.1.

Intel ARC B570 to nieco przycięta wersja BMG-G21 z 18 blokami Xe-Core, 144 rdzeniami Vector Engines oraz XMX 2. generacji, a także 18 rdzeniami RTU 2. generacji. Taktowanie rdzenia wynosi 2500 MHz, a do dyspozycji oddano również 10 GB pamięci GDDR6 19 Gbps na 160-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 380 GB/s. Karta ma niższe zapotrzebowanie na moc, dzięki czemu współczynnik TDP został ograniczony do 150 W. Podobnie jak Intel ARC B580, także ARC B570 działa na magistrali PCIe 4.0 x8, a do zasilania wymagane jest wpięcie jednej wtyczki 8-pinowej. Zestaw wejść wideo jest taki sam jak w modelu wyższym. Karta zadebiutuje na rynku 16 stycznia 2025 roku w cenie 219 dolarów, stąd na dzisiejszej premierze skupimy się tylko na ARC B580 w kontekście wydajności w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

Według deklaracji Intela, karta graficzna ARC B580 będzie średnio o 24% wydajniejsza od Intel ARC A750 Limited Edition. Testy dotyczą rozdzielczości 2560 x 1440 przy maksymalnych ustawieniach graficznych. To właśnie w tej rozdzielczości nowy układ Battlemage ma zaoferować optymalną wydajność i to pod QHD została przygotowana. W zależności od gier różnice wynoszą kilka, kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt klatek na sekundę. Procentowo mowa o różnicach w zakresie od 2% do 78%, najczęściej jednak jest to przedział pomiędzy 15 a 30 procent. Intel pokusił się również o bezpośrednie porównanie z NVIDIA GeForce RTX 4060. W przypadku czystej mocy obliczeniowej, Intel ARC B580 ma być średnio o 10% wydajniejszy - czasami będzie tracił kilka procent, czasami będzie nawet o 30-40 procent mocniejszy od układu Ada Lovelace.

Karta Battlemage lepiej się prezentuje, gdy mowa o stosunku wydajności do ceny - zarówno w przypadku zwykłej rasteryzacji jak również z włączonym Ray Tracingiem. Intel ARC B580 wygrywa tutaj zarówno z NVIDIA GeForce RTX 4060 jak również AMD Radeon RX 7600. Jednym z powodów, dla których Intel pozycjonuje swoją kartę również do grania w 1440p, jest 12 GB podsystem pamięci, który nie zwolni tak szybko jak rozwiązania NVIDII i AMD, gdzie wcześniej wymienione karty posiadają zaledwie 8 GB VRAM. Intel dobrze to przedstawił na przykładzie Forzy Motorsport. Na detalach wysokich, gdzie konsumpcja pamięci nie przekracza 8 GB, to układ NVIDIA GeForce RTX 4060 wypada lepiej od Intela. Jednak po włączeniu Ray Tracingu, gdzie jednocześnie wzrasta apetyt na VRAM, tam Intel ARC B580 zaczyna szybko odskakiwać NVIDII. Przy High RT jest to wprawdzie tylko 16%, ale już na pełnych ustawieniach śledzenia promieni, różnica powiększa się do 64% (31 FPS na RTX 4060 kontra 51 FPS na ARC B580).

Intel ARC B580 będzie dostępny zarówno w referencyjnej wersji Limited Edition, jak również w wariantach niereferencyjnych. Tutaj producent ogłosił współpracę z markami Acer, ASRock, GUNNIR, MAXSUN, ONIX oraz Sparkle, które wprowadzą łącznie 11 autorskich modeli karty graficznej Intela. Cena, tak jak już wspomnieliśmy, wynosi od 249 dolarów, a dostępność zaplanowana została na 13 grudnia tego roku. W przypadku Intel ARC B570 dostaniemy podobne konstrukcje niereferencyjne, jednak na premierę musimy poczekać do stycznia 2025.

Źródło: Intel, PurePC