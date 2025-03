Intel ARC B580 oraz ARC B570 - Poznaliśmy specyfikację obu kart graficznych Battlemage. Potwierdzono również datę zapowiedzi

Kilka dni temu pojawiły się informacje sugerujące, iż w najbliższym tygodniu dojdzie do oficjalnego ogłoszenia dwóch pierwszych kart graficznych Intela z generacji Battlemage (architektura Xe2). Z kolei sklepowa premiera powinna odbyć się 12 grudnia, a więc niedługo później. Wiemy, że jednymi z pierwszych niereferencyjnych kart będą ASRock ARC B580 Challenger OC, ASRock ARC B570 Challenger OC oraz ASRock ARC A580 Steel Legend OC. Do sieci przedostała się dokumentacja dotycząca tych kart, dzięki czemu poznaliśmy większość specyfikacji nowych kart. Z kolei Intel oficjalnie potwierdził termin zapowiedzi nowej architektury.

W sieci pojawiła się dokumentacja firmy ASRock, potwierdzająca specyfikację układów graficznych Intel ARC B580 oraz ARC B570. Intel z kolei na swoich kanałach społecznościowych potwierdził, iż prezentacja nowej generacji kart odbędzie się już w najbliższy wtorek, 3 grudnia.

Według materiałów produktowych ASRock, układ Intel ARC B580 zostanie wyposażony m.in. w 20 bloków Xe-Core 2. generacji, 20 rdzeni RT oraz 320 jednostki XMX. Karta otrzyma 12 GB pamięci GDDR6 19 Gbps na 192-bitowej magistrali, a taktowanie sięgnie 2800 MHz. Intel ARC B580 będzie obsługiwał standardy złączy DisplayPort 2.1 (prawdopodobnie UHBR13.5, ale nie jest to jeszcze w 100% potwierdzone) oraz HDMI 2.1. Względem poprzednich plotek zmieniła się (na niekorzyść) jedna rzecz. Obsługiwana magistrala to PCIe 4.0 x8, co jest regresem w stosunku do modelu Intel ARC A580 (PCIe 4.0 x16). Rekomendowana moc zasilacza to 650 W, co jest podobną wartością jak w przypadku ARC A580. Oznacza to, że współczynnik TDP również powinien być zbliżony do poprzednika (~175 W).

Intel ARC A580 Intel ARC B580 Intel ARC B570 Architektura Alchemist (Xe-HPG) Battlemage (Xe2-HPG) Battlemage (Xe2-HPG) Litografia TSMC N6 TSMC N4 (?) TSMC N4 (?) Bloki Xe 24 20 18 Rdzenie RT 24 20 18 Jednostki XMX 384 (1. gen) 320 (2. gen) 144 (2. gen) Taktowanie Boost 2000 MHz 2800 MHz 2600 MHz Pamięć VRAM 8 GB GDDR6 16 Gbps 12 GB GDDR6 19 Gbps 10 GB GDDR6 19 Gbps Magistrala pamięci 256-bit 192-bit 160-bit Przepustowość VRAM 512 GB/s 456 GB/s 380 GB/s Magistrala PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Obsługa portów DisplayPort 2.0

HDMI 2.0b DisplayPort 2.1

HDMI 2.1 DisplayPort 2.1

HDMI 2.1 Zalecana moc zasilacza 650 W 650 W 600 W Cena 179,99 USD ~259 USD (?) ?

Intel ARC B570 to słabszy wariant rdzenia BGM-G21 i w tym wypadku ASRock podaje, że układ ten otrzyma 18 bloków Xe-Core 2. generacji, 18 rdzeni RT oraz 144 jednostki XMX. Karta zostanie wyposażona w 10 GB pamięci GDDR6 19 Gbps na 160-bitowej szynie, co przełoży się na przepustowość 380 GB/s. Taktowanie rdzenia będzie trochę niższe i sięgnie 2600 MHz. W tym wypadku wykorzystana magistrala to również PCIe 4.0 x8. Intel ARC B570 otrzyma do trzech złączy DisplayPort 2.1 oraz jedno HDMI 2.1, a rekomendowana moc zasilacza to 600 W. Oficjalnie ogłoszenie obu kart nastąpi 3 grudnia i wtedy również powinny zostać potwierdzone ceny.

We’ve got some big graphics news … pic.twitter.com/sylnOZogMq — Intel Gaming (@IntelGaming) November 30, 2024

Źródło: VideoCardz, Intel