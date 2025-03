Intel ARC B580 - w bazie programu GeekBench pojawiły się nowe szczegóły specyfikacji karty graficznej Battlemage

Kilka dni temu informowaliśmy o dwóch pierwszych, niereferencyjnych kartach graficznych Intel ARC B580 w postaci modeli ASRock Challenger OC oraz ASRock Steel Legend OC. Zdjęcia obu kart potwierdziły m.in. obecność 12 GB pamięci czy wykorzystanie magistrali PCIe 5.0 x8. Układ Intel ARC B580 został również kilka dni temu przetestowany w programie GeekBench, co ujawniło kilka kolejnych szczegółów na temat możliwej specyfikacji karty graficznej.

W bazie programu GeekBench zauważono kartę graficzną Intel ARC B580 z najnowszej generacji Battlemage. Dzięki temu poznaliśmy kilka szczegółów na temat możliwej specyfikacji układu Xe2.

Z bazy GeekBench można wywnioskować, iż karta graficzna Intel ARC B580 zostanie wyposażona w 20 bloków Xe, opartych na architekturze Xe2. Pojawiła się wzmianka o 160 bloków CU, co przy budowie kafelków Xe2-Core (po 8 jednostek obliczeniowych) sugeruje, iż karta będzie wyposażona właśnie w 20 bloków Xe-Core 2. generacji. Dla porównania Intel ARC A580 posiadał nieco więcej, bo 24 kafelki Xe-Core.

Według opublikowanej przez GeekBench specyfikacji, karta Intel ARC B580 działała z taktowaniem rdzenia na poziomie 2850 MHz. Jest to z kolei zgodne z wcześniejszymi plotkami, które sugerowały wyraźnie wyższe zegary w porównaniu do generacji Alchemist. Ostatnią potwierdzoną informacją jest wyposażenie układu w 12 GB pamięci na 192-bitowej magistrali (poprzednik oferował 8 GB na 256-bitowej szynie). Kartę sparowano z procesorem Intel Core Ultra 9 285K oraz płytą GIGABYTE Z890 AORUS MASTER. Karta w teście OpenCL zdobyła 78743 punkty, jednak przez wzgląd na fakt, iż nie jest to finalna wersja karty (i z pewnością nie na stabilnych sterownikach), na wynik ten powinniśmy patrzeć z przymrużeniem oka.

Źródło: VideoCardz, GeekBench