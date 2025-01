Intel Raptor Lake Refresh - wyciekła kompletna specyfikacja wszystkich modeli procesorów

O procesorach Raptor Lake Refresh powiedziano już wiele. Pierwsze jednostki z tej rodziny powinny pojawić się w sklepach w październiku bieżącego roku, a ich zapowiedź planowana jest na wrzesień. Choć pojawiały się już przecieki dotyczące niektórych modeli nowych CPU, to nie poznaliśmy jak dotąd kompletnej listy wraz z pełną specyfikacją. Ten stan rzeczy zmienił się wraz z najnowszym przeciekiem, który nie pozostawia wiele w sferze domysłów.

Wyciekła pełna specyfikacja wszystkich modeli procesorów Raptor Lake Refresh. Największą uwagę przykuwają dwa warianty Intel Core i5-14400 oraz Core i5-14400F, które będą różniły się liczbą rdzeni Efficient.

Specyfikację prawdopodobnie wszystkich modeli z rodziny Raptor Lake Refresh zaprezentował mający dobrą reputację użytkownik platformy X – @yuuki_ans. Niestety oryginalny wpis został już usunięty, ale jak wiadomo w sieci nic nie ginie. W skład najnowszej rodziny procesorów wejdzie 26 modeli z doskonale znanych serii Core i9, Core i7, Core i5, Core i3 oraz niżej pozycjonowane jednostki nie należące do żadnej z nich. Nowe procesory będą z pewnością droższe od ich poprzedników. Jeśli sprawdzą się poprzednie przecieki, to wzrost wydajności nie będzie do końca adekwatny do wzrostu ceny.

Topowym CPU z rodziny Raptor Lake Refresh będzie oczywiście Intel Core i9-14900K, który zostanie wyposażony w 8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficient. Taktowanie bazowe tych pierwszych wyniesie 3,2 GHz. W przypadku rdzeni Efficient można liczyć na 2,5 GHz. Są to wartości wyższe odpowiednio o 200 MHz i 300 MHz od jednostek poprzedniej generacji. Potwierdzają się też ponownie informacje, że procesory z serii Core i7 otrzymają dodatkowe cztery rdzenie Efficient, co oznacza w tym przypadku obecność konfiguracji 8P i 12E.

Do tej pory niewiele mówiło się na temat niżej pozycjonowanych CPU z serii Core i5. Chodzi tu przede wszystkim o Core i5-14400 (oraz model z dopiskiem "F"). Przypadek ten jest szczególnie interesujący, ponieważ mamy otrzymać aż dwa warianty procesora. Jeden będzie cechował się konfiguracją 6P i 8E, a drugi 6P i 4E. Jest to znacząca różnica w liczbie rdzeni i na chwilę obecną nie wiadomo, w jaki sposób będzie można je odróżnić, mają bowiem w zestawieniu identyczną nazwę. Gdyby oba warianty zadebiutowały na rynku pod tą samą nazwą, oznaczałoby to bardzo duże zamieszanie i potencjalną możliwość wprowadzenia klientów w błąd.

W ofercie znajdą się również procesory Intel Core i3, które zaoferują 4 rdzenie Performance. Ich liczba będzie zatem identyczna, jak w przypadku poprzedniej generacji, ale cechowały się będą lepszym o 100 lub 200 MHz taktowaniem bazowym. Dostępne będą też jeszcze niżej pozycjonowane jednostki Intel 300 oraz Intel 300T. W tym przypadku otrzymamy zaledwie 2 rdzenie Performance, co może być niewystarczające nawet do przeglądania Internetu czy pracy biurowej na współczesnym oprogramowaniu. Wszystkie jednostki z rodziny Raptor Lake Refresh będą wykonane w procesie technologicznym Intel 7 (10 nm).

Źródło: WCCFTech