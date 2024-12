Intel Raptor Lake Refresh - nowe procesory mają być kilkanaście procent droższe od swoich poprzedników

Pisaliśmy niedawno, że procesory Raptor Lake Refresh nie zaimponują wzrostem wydajności. Będzie on oscylował średnio w okolicach 3%. Jedynym wyjątkiem okaże się Intel Core i7-14700K, który otrzyma cztery dodatkowe rdzenie Efficient. Pomimo nieznacznie lepszej wydajności, wzrost cen nowych jednostek był pewny. Za sprawą kolejnego przecieku poznaliśmy możliwe ceny procesorów z dopiskiem "K" oraz "KF". Będzie niestety stosunkowo drogo.

Według najnowszego przecieku, procesory Intel Core 14. generacji będą około 15% droższe od swoich poprzedników. Jest to znacząca różnica, biorąc pod uwagę niewielki wzrost wydajności.

Informacje opublikował mający dobrą reputację użytkownik platformy X – @momomo_us. Jeśli ostatecznie potwierdzą się, to potencjalni klienci będą musieli zapłacić za procesory Raptor Lake Refresh od 13% do 16% więcej niż w przypadku poprzedniej generacji. Najdroższy Intel Core i9-14900K ma kosztować na rynku amerykańskim 695 dolarów. Jak podaje @momomo_us, w przypadku jego odpowiednika z rodziny Raptor Lake-S było to 600 dolarów, ale jest to błąd. MSRP Intel Core i9-13900K wynosiło bowiem 590 dolarów. Jeśli przyjmiemy, że cena za Raptor Lake Refresh jest prawidłowa to oznaczałoby, że wzrost będzie niemal 18%. Najtańszy w zestawieniu jest Intel Core i5-14600KF, za który trzeba będzie zapłacić, według przecieku, 345 dolarów. MSRP analogicznego modelu z poprzedniej generacji wynosiło 320 dolarów, więc nieco więcej niż podane przez @momomo_us 305 dolarów. Przyjmując jednak bardziej pesymistyczny wariant, w tym przypadku wzrost ceny może sięgnąć 13%.

Podwyżki cen będą zatem dosyć znaczące, zwłaszcza jeśli zestawimy je ze spodziewaną wydajnością nowych procesorów. Najkorzystniejszą ofertą będzie Intel Core i7-14700K, ponieważ otrzyma on dodatkowe cztery rdzenie Efficient. Co ciekawe, wzrost ceny w tym przypadku nie będzie znacząco odbiegał od wzrostu cen pozostałych modeli. Omawiane podwyżki miałyby większe uzasadnienie w przypadku, gdybyśmy mieli do czynienia z pełnoprawną kolejną generacją sprzętu i wyraźnym wzrostem liczby rdzeni oraz wydajności. Przy obecnych parametrach ciężko jest uzasadnić takie różnice cenowe. Posiadacze jednostek Intel Core 13. generacji nie będą mieli zatem żadnego racjonalnego powodu, żeby je wymienić. Nowe CPU mogą trafić w gusta jedynie posiadaczy starszych jednostek.

Źródło: Tom's Hardware, @momomo_us (X)