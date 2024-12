Intel Core i7-14700K jako jedyny procesor w serii otrzyma więcej rdzeni od poprzednika. Reszta może liczyć na wyższe taktowania

Przecieków dotyczących procesorów z rodziny Raptor Lake-S Refresh było już sporo. Ostateczne parametry nie zostały jak na razie potwierdzone przez Intel, ale za sprawą wycieku materiału filmowego firmy MSI poznaliśmy specyfikację trzech CPU z tej serii. Z racji rangi źródła, należy traktować te informacje jako bardzo prawdopodobne. Spośród trzech zaprezentowanych na slajdzie modeli tylko jeden otrzyma większą liczbę rdzeni.

Spośród trzech procesorów z rodziny Raptor Lake-S Refresh, zaprezentowanych w materiale filmowym MSI, tylko Intel Core i7-14700K otrzyma większą liczbę rdzeni (8P + 12E).

Omawiany materiał wideo miał mieć status prywatny, ale został na pewien czas udostępniony publicznie. Slajdy zostały opatrzone oznaczeniem "NDA, do not share". Obecnie film został już ukryty, ale serwisom technologicznym udało się wykonać odpowiednie zrzuty ekranu. Procesory Raptor Lake-S Refresh nie będą posiadały żadnych zmian w architekturze i zostaną oparte na procesie technologicznym Intel 7 (10 nm). Okazuje się, że nie należy także oczekiwać znaczącego wzrostu wydajności. Jak wynika z zaprezentowanych slajdów, jednostki tego typu będą średnio około 3% szybsze od Intel Core 13. generacji.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady będzie Intel Core i7-14700K, który otrzyma cztery dodatkowe rdzenie Efficient, w porównaniu do swojego odpowiednika z rodziny Raptor Lake. To pozwoli procesorowi uzyskać około 17% lepszą wydajność w zadaniach wielowątkowych. Zarówno Intel Core i9-14900K, jak i Intel Core i5-14600K otrzymają taką samą konfigurację rdzeni, jak ich poprzednicy (odpowiednio 8P + 16E oraz 6P + 8E). Poza tym nowe procesory zaoferują wsparcie dla szybszej pamięci DDR5. Jeśli informacje te ostatecznie się potwierdzą, to jednostki Raptor Lake-S Refresh będą lekkim rozczarowaniem. CPU mają zostać oficjalnie zapowiedziane przez Intel we wrześniu.

Źródło: VideoCardz