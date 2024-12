Intel LGA 1851 - nowa platforma może obsłużyć trzy generacje procesorów. Szykuje się koniec wsparcia dla pamięci DDR4

Jeszcze w tym roku swoją premierę będą miały procesory Intel Raptor Lake Refresh. Będą to ostatnie CPU korzystające z podstawki LGA 1700. Choć trudno tutaj mówić o pełnoprawnej kolejnej generacji sprzętu, to należy odnotować, że jest to już trzecia edycja procesorów, które wykorzystują to gniazdo. Jeśli potwierdzą się informacje z najnowszego przecieku, to jego następca, czyli LGA 1851, także obsłuży trzy kolejne generacje jednostek Intela.

Według najnowszych informacji, podstawka LGA 1851 będzie wykorzystywana do 2026 roku. Obsłuży zatem procesory Arrow Lake-S, Panther Lake-S oraz jeszcze jedną generację CPU. Szykuje się także koniec wsparcia dla DDR4.

Najnowsze przecieki pochodzą z profilu użytkownika @leaf_hobby na platformie X. Choć do tego typu doniesień trzeba zawsze podchodzić z rezerwą, to zdarzało mu się już publikować nieoficjalne informacje, który były później potwierdzane. Według niego podstawka LGA 1851 będzie wykorzystywana do 2026 roku. Jeśli amerykańska firma utrzyma tempo wydawania kolejnych procesorów desktopowych mniej więcej co rok, to nowe gniazdo będzie wykorzystywane przez trzy rodziny CPU. Oczywiście może się okazać, że jedna z tych generacji będzie zaledwie odświeżeniem poprzedniej, tak jak ma to miejsce w przypadku procesorów Raptor Lake Refresh.

Z dotychczas udostępnionych informacji wynika, że płyty główne z podstawką LGA 1851 nie będą wspierały pamięci DDR4. Oznacza to kompatybilność wyłącznie z modułami DDR5. Osoby, które korzystają ciągle z poprzedniej generacji pamięci, będą zmuszone do jej wymiany, jeśli zdecydują się na zakup nowych procesorów. Można liczyć na natywne wsparcie dla modułów o szybkości do 6400 MT/s (JEDEC). Zakończenie wsparcia dla DDR4 jest logicznym krokiem, ponieważ konkurencyjna platforma AMD z gniazdem AM5 także je porzuciła. Użytkownik @leaf_hobby potwierdza także, że procesory Arrow Lake-S będą posiadały 3 MB cache L2 na każdy rdzeń Performance. Nowe jednostki mają również cechować się odświeżonymi, zintegrowanymi układami graficznymi Alchemist z dedykowanym cache L3.

LGA1851は2026年まで続投らしいねー — TLC (@leaf_hobby) August 19, 2023

Przypomnijmy, że desktopowe CPU z rodziny Meteor Lake raczej nie ujrzą światła dziennego. To oznacza, że kolejną pełnoprawną generacją dla komputerów stacjonarnych będą jednostki Arrow Lake (pierwsza desktopowa generacja po zmianie nazewnictwa na Core Ultra). Po nich swojego debiutu doczeka się najprawdopodobniej rodzina Panther Lake. Jeśli zostanie utrzymane dotychczasowe tempo, to przed zakończeniem wsparcia dla LGA 1851, ujrzymy jeszcze jedną, nieujawnioną dotychczas generację CPU dla komputerów stacjonarnych lub odświeżoną edycję którejś z powyższych.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech