ASRock przygotowuje klientów na premierę chipów Intel Core 14. generacji. Producent ujawnia ciekawe informacje

Na naszych łamach często omawiamy plotki czy przecieki nt. nadchodzących podzespołów komputerowych. Znaczna większość z nich pochodzi zazwyczaj od sprawdzonych i rzetelnych informatorów, jednak jak się okazuje, ciekawymi informacjami chętnie dzielą się nawet sami producenci. Tym razem zaskoczyła nas firma ASRock, która ujawniła kilka wieści ws. wyczekiwanych chipów Intel Core 14. generacji. Czego udało nam się dowiedzieć?

Firma ASRock udostępniła niedawno ciekawy post na swoim chińskim koncie społecznościowym Weibo. Co prawda czasem administrator tego konta udostępnia plotki i przecieki niepasujące do tego typu profilu, jednak publikacja o której mowa pochodzi wyłącznie od ASRocka. W artykule przedstawione są informacje, jakoby potencjalny wzrost wydajności jednego rdzenia w chipach Core 14. generacji miał wzrosnąć od 4% do 8%, a wzrost wydajności wielu rdzeni od 8% do 15%. Ponadto procesory mają obsługiwać pamięci DDR5-6400, a więc czeka nas zauważalna poprawa pod tym względem w stosunku do poprzednich układów (Core 13. gen. - DDR5-5600, Core 12. gen. - DDR5-4800).

Co więcej, ASRock informuje swoich klientów, że na stronie internetowej dostępne są już specjalne oznaczenia dla płyt głównych z dopiskiem "Next-Gen CPU Ready". Klienci mogą również sprawdzić najnowszy BIOS dla każdej płyty głównej, który powinien już obsługiwać nadchodzące modele Raptor Lake Refresh. W dalszej części artykułu pojawia się potwierdzenie, że procesory Intel Core 14. generacji będą dostępne już w październiku tego roku. W zasadzie wszystkie przedstawione informacje nt. chipów pokrywają się z dotychczasowymi przeciekami, jednak zastanawia nas, czy producent opierał się o własne dane dot. wydajności czy te publikowane przez popularnych informatorów? To raczej pozostanie tajemnicą, ale przynajmniej wiemy już niemal na pewno, co przyniesie nam kolejna generacja Core.

Źródło: VideoCardz, ASRock China