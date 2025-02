ASRock Z790 Taichi Lite i ASRock B650E Taichi Lite - premiera odchudzonych płyt głównych z solidną specyfikacją

Płyty główne ASRock Z790 Taichi i ASRock B650E Taichi to sprzęt z wyższej półki cenowej. Jest to uzasadnione między innymi specyfikacją urządzeń. Tajwańska firma postanowiła przygotować specjalną edycję Lite, która została odchudzona ze zbędnych dla wielu użytkowników elementów, przy jednoczesnym zachowaniu bazowej specyfikacji. Korzystnie przełożyło się to na cenę płyt głównych, choć i tak trzeba przygotować się na spory wydatek.

Głównymi różnicami pomiędzy zwykłymi modelami, a wariantem z dopiskiem "Lite", są mniejsza ilość podświetlenia RGB, mniejsze radiatory i prostszy projekt całej konstrukcji. ASRock Z790 Taichi Lite jest przeznaczone pod procesory Intel Core 12. i 13. generacji. Oferuje wsparcie dla czterech modułów pamięci DDR5-7200+ (w trybie OC) o łącznej pojemności 192 GB. Płyta posiada także dwa sloty PCIe 5.0 x16 oraz jeden slot PCIe 4.0 x16. Użytkownik może skorzystać z jednego złącza PCIe 5.0 x4 na dysk SSD M.2 NVMe, czterech złącz PCIe 4.0 x4 oraz ośmiu portów SATA 3. Do tego dochodzą oczywiście porty USB zarówno w wariancie A, jak i C. Płytę wyposażono w zintegrowany układ dźwiękowy Realtek ALC4082, bezprzewodowy moduł sieciowy Killer 802.11ax Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3.

ASRock 650E Taichi Lite to propozycja dla użytkowników najnowszych procesorów AMD, czyli Ryzen 7000. Płyta główna wspiera cztery moduły DDR5-6600+ (OC) o identycznej maksymalnej pojemności, jak w przypadku modelu Z790. Do dyspozycji użytkowników oddano jedno złącze PCIe 5.0 x16 oraz jedno PCIe 4.0 x16. Dla dysków SSD M.2 NVMe przeznaczono jeden slot PCIe 5.0 x4 i 2 sloty PCIe 4.0 x4. Można skorzystać także z czterech złącz SATA 3. Podobnie, jak w poprzednim przypadku, także tutaj nie zabrakło licznych portów USB. Płytę wyposażono także w taki sam układ dźwiękowy oraz moduł sieciowy. Dostępna jest również łączność za pośrednictwem Bluetooth 5.3.

Modyfikacje, które do projektu wprowadził ASRock, powinny skutecznie obniżyć cenę obu płyt głównych. Za podstawowe warianty Taichi trzeba zapłacić aktualnie u nas odpowiednio około 2250 zł i 2050 zł. Modele Lite będą w Stanach Zjednoczonych o 100 dolarów tańsze, co powinno przełożyć się na około 400 zł niższą cenę w Polsce. Jeśli ktoś ma w planach zakup modelu Taichi i nie zależy mu na podświetleniu RGB, to rozsądnie będzie poczekać na wersję Lite, która oferuje identyczną specyfikację bazową i korzystniejszą cenę.

Źródło: ASRock, WCCFTech