ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 GB OC - wydajna karta graficzna z rodziny RDNA 3 w białym kolorze

Tajwański producent poinformował o wprowadzeniu do oferty nowej karty graficznej. ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 GB OC to model skierowany do osób planujących budowę białego zestawu komputerowego, które jednocześnie wymagają wysokiej wydajności w grach. Uwagę zwracają przede wszystkim złote akcenty na backplate, kontrastujące podświetlenie ARGB LED, a także trzy wentylatory o średnicy 110 i 100 mm.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 GB OC to odświeżona wizualnie wersja dostępnego od kilku miesięcy modelu. Producent wykorzystał rdzeń Navi 31 XTX, a także 24 GB pamięci GDDR6, co w połączeniu z 384-bitową szyną zaowocowało przepustowością na poziomie 960 GB/s. Częstotliwość pracy jest stosunkowo wysoka, ponieważ producent zdecydował się na fabryczne podkręcenie układu graficznego do 2510 MHz (w trybie boost wartość ta rośnie do 2680 MHz). ASRock chwali się także rozbudowaną, 22-fazową sekcją zasilania, co w szczególności zainteresuje amatorów podkręcania. Za utrzymanie odpowiedniej temperatury odpowiedzialny jest układ chłodzenia wyposażony w trzy wentylatory o średnicy 110 i 100 mm.

ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White 24 GB OC Architektura RDNA 3.0 Układ graficzny NAVI 31 XTX Litografia 5 nm Jednostki SP 6144 Jednostki TMU 384 Jednostki ROP 192 Jednostki RT 96 Jednostki AI 192 Taktowanie bazowe 2510 MHz Taktowanie boost 2680 MHz Taktowanie pamięci 20000 MHz Ilość pamięci 24 GB Typ pamięci GDDR6 Szyna pamięci 384-bit Wyjścia wideo 3 x DisplayPort 2.1

1 x HDMI 2.1 Wymiary 345 x 140 x 61 mm Waga 1900 g

Biały kolor pozwolił wyeksponować najważniejsze elementy, przez co stylistyka konstrukcji naprawdę może się podobać. Uwagę w szczególności zwraca kontrastujące podświetlenie ARGB LED oraz backplate, na którym bez trudu zauważymy charakterystyczne dla linii Taichi koła zębate. Do zasilenia karty niezbędne będzie wykorzystanie trzech przewodów zakończonych klasycznymi wtyczkami 8-pin, a rekomendowana przez producenta moc zasilacza to 1000 W. Oficjalna cena nie została jeszcze ujawniona, jednak nowy model nie powinien być znacząco droższy od swojego odpowiednika o klasycznej kolorystyce (ok. 6300-6500 zł).

Źródło: ASRock