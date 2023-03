PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil po ekstremalnym OC prawie dorównał karcie NVIDIA GeForce RTX 4090

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil to jedna z najlepszych niereferencyjnych kart graficznych z układem GPU od firmy AMD. Wczorajszego dnia konstrukcja przeszła przez ekstremalny overclocking na stole testowym Der8auera, który wykrzesał z niej wydajność, która zbliżyła się do osiągów karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition. Overclocker pokazał nie tylko ukryty potencjał GPU AMD, ale wykazał też dwa ważne wnioski dotyczące kart graficznych.

PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil po ekstremalnym OC osiągnął wynik zaledwie o 9 FPS'ów gorszy od konkurenta i zanotował przyrost wydajności aż o 28% względem oryginalnych nastawień.

Der8auer wybrał PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil ze względu na niestandardowe PCB, które posiada 17 fazowy układ zasilania i fabrycznie założony blok wodny od firmy EK Water Blocks, który zapewnia pełne pokrycie GPU, VRAMu oraz wspomnianej sekcji zasilania. Nadto ta karta graficzna względem karty referencyjnej posiada wyższą częstotliwość taktowania rdzenia w trybie gry o 240 MHz i o 180 MHz w trybie boost. Przekłada się to na zegary 2510 MHz w trybie gry i 2680 MHz w trybie boost. Dodatkowo De8auer użył modułu EVC2SE firmy ElmorLabs, który pozwolił mu ominąć limity napięć oraz progi energetyczne ustawione przez firmy AMD i PowerColor, dzięki czemu zyskał pełną kontrolę nad kartą graficzną.

Pierwszy test odbył się przy standardowym podniesieniu dostępnej mocy w programie MSI Afterburner o +15 na wskaźniku powerlimit. To przełożyło się na pobór mocy na poziomie 400 W i taktownie GPU na poziomie 3 GHz. Po podniesieniu napięcia układu do 1,045 V, karta graficzna zaczęła pobierać z zasilacza około 500 W, a jej taktownie wzrosło o 50 MHz. Dopiero następne podwyższenie napięcia spowodowało osiągnięcie 3244 MHz i pobór prądu w okolicach 650 W. Dzięki temu w benchmarku 3DMark Time Spy Extreme Der8auer zajął 13 miejsce w Hall of Fame (choć na dzień nagrywania filmu było to miejsce 9). Warto też wspomnieć, że karta graficzna w grach utrzymywała zegar GPU nawet na poziomie około 3,4 GHz, a to wszystko przy temperaturach układu, które nie wykraczały ponad 62 stopnie.

Der8auer poniekąd potwierdził słowa wiceprezesa wykonawczego AMD, Ricka Bergmana. Układy GPU AMD mają duże pole do overclockingu, osiągając po nim zaledwie o 9 FPS'ów gorszy wynik od konkurenta, potrafiąc przy tym wykazać przyrost wydajności aż o 28% względem oryginalnych nastawień. Jednak za tym wszystkim idzie prawie podwójny pobór energii elektrycznej, dobijający niemalże do 650 W. W tym miejscu Der8auer pokazał też, że 3 wtyczki 8-pin są wystarczające, aby dostarczyć moc takiego kalibru, podobnie jak znane za sprawą kart graficznych od firmy NVIDIA złącze 12VHPWR, które w ostatnim czasie stało się standardem.

Źródło: Der8auer