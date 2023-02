PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil - nowa karta graficzna dla wymagających graczy. Będzie piekielnie zimno i wydajnie

PowerColor znany jest z przygotowywania bardzo dobrych niereferencyjnych kart graficznych od AMD, jak choćby ciesząca się popularnością seria Red Devil. Wczorajszego dnia producent obwieścił, że z "kuźni" wychodzi nowy PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil. Jak sama nazwa wskazuje, gamingowy układ GPU będzie chłodzony cieczą. Czego możemy się spodziewać po karcie graficznej z eleganckim blokiem wodnym z niebieskimi akcentami?

PowerColor tworząc nowe karty graficzne dedykowane układom chłodzenia cieczą, wykorzystał dobrze znane PCB z serii PowerColor Radeon RX 7900 XTX Red Devil oraz czarno-biały blok wodny z niebieskim akcentami od EK Waterblocks. (Warto wspomnieć, że EKWB to słoweńska firma zajmująca się dostarczaniem bardzo dobrej jakości części do tak zwanych custom loop'ów.) Producent zastosował sekcje zasilania 12+3+2 faz oraz trzy 8-pinowe gniazda zasilające. Powinno się to przełożyć się na dobry grunt pod OC karty graficznej, chociaż akcelerator fabrycznie zostanie pokręcony przynajmniej tak samo jak odpowiedniki z serii Red Devil.

Dla tajwańskiej firmy wyższe zegary nie powinny stanowić większego wyzwania, ponieważ już w niższej serii stosuje się selekcje chipów GPU. Natomiast o ostatecznych taktowaniach, jak i osiągach tych kart dowiemy się dopiero po premierze. Konkretnego dnia jeszcze nie ustalono, jednakże na podstawie materiałów marketingowych i ich intensyfikacji w mediach, postuluje się, że debiut odbędzie się już w najbliższych tygodniach. Ceny kart z tej serii jeszcze nie znamy, choć przewiduje się, że będą one tańsze od ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua OC, który kosztuje ponad 1400 USD. Wielce prawdopodobne jest też to, że pod szyldem PowerColor Liquid Devil powstanie również inna karta graficzna: PowerColor Radeon RX 7900 XT.

