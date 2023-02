AMD Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7800M, Radeon RX 7700 XT oraz Radeon RX 7600 XT - informacje o specyfikacji kart graficznych

Jeśli chodzi o karty graficzne AMD, oparte na architekturze RDNA 3, to dotychczas zaprezentowano tylko dwa modele: Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7900 XT. W przypadku mobilnych układów RDNA 3, pokazano na razie kilka modeli Radeon, wykorzystujących najmniejszy chip NAVI 33. AMD obecnie wciąż oficjalnie nie potwierdziło żadnych kart graficznych czy mobilnych odpowiedników, w których użyto rdzenia NAVI 32. W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat ich możliwej specyfikacji oraz wydajności.

RedGamingTech podzielił się nieoficjalnymi informacjami o specyfikacji i wydajności nadchodzących układów graficznych od AMD.

Informacje pochodzą z kanału RedGamingTech. Według nich, rdzeń graficzny NAVI 32 zostanie wykorzystany w przynajmniej dwóch desktopowych kartach graficznych: Radeon RX 7800 XT oraz Radeon RX 7700 XT. Pierwszy z nich ma wykorzystać pełny chip z 60 blokami CU oraz 3840 procesorami strumieniowymi. Karta Radeon RX 7800 XT ma oferować zegary na poziomie około 2600 MHz (Game) oraz 2800 MHz (Boost), a także posiadać na pokładzie 16 GB pamięci GDDR6 (20 Gbps) na 256-bitowej magistrali w połączeniu z 64 MB pamięci Infinity Cache. Radeon RX 7700 XT wykorzysta z kolei przyciętą wersję NAVI 32, z 48 blokami CU i 3072 procesorami FP32. Dodatkowo karta otrzyma 12 GB pamięci GDDR6 (20 Gbps) na 192-bitowej szynie. O ile spodziewana wydajność Radeona RX 7800 XT ma być zbliżona do Radeona RX 6950 XT (oraz wolniejsza od GeForce RTX 4070 Ti), tak w przypadku Radeona RX 7700 XT ma to być poziom zbliżony do Radeona RX 6800 (i jednocześnie wyżej od GeForce RTX 4070).

Radeon RX 7800 XT Radeon RX 7800M Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7600 XT Radeon RX 7600 Architektura RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 RDNA 3 Litografia TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N6 TSMC N6 Układ NAVI 32 NAVI 32 NAVI 32 NAVI 33 NAVI 33 Bloki CU 60 CU 60 CU 48 CU 32 CU 28 CU Procesory FP32 3840 3840 3072 2048 1792 Taktowanie Game ~2600 MHz ? ~2400 MHz ~2500 MHz ~2300 MHz Taktowanie Boost ~2800 MHz ? ~2600 MHz ~2800 MHz ~2600 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6

20 Gbps 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6

20 Gbps 8 GB GDDR6

18 Gbps 8 GB GDDR6

16 Gbps Szyna pamięci 256-bit 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Infinity Cache 64 MB 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB TBP 280 W 165 W 225 W 180 W 140 W Przeznaczenie Desktop Laptop Desktop Desktop Desktop

Według RedGamingTech, AMD przymierza się również do zaadaptowania rdzenia NAVI 32 do laptopów w postaci układu graficznego Radeon RX 7800M. Jego specyfikacja ma być tożsama z Radeonem RX 7800 XT, a różnice wynikają z niższego TBP (165 W), a więc i z niższych zegarów rdzenia (choć tutaj szczegółów brakuje). Z kolei dwie ostatnie karty graficzne to Radeon RX 7600 XT oraz Radeon RX 7600, wykorzystujące monolityczny rdzeń NAVI 33. Ich parametry są zbliżone do zaprezentowanych niedawno mobilnych układów graficznych, przy tym tutaj otrzymamy wyższe zegary i współczynnik TBP - 180 W dla Radeon RX 7600 XT oraz 140 W dla Radeon RX 7600. Pierwsza z kart ma oferować wydajność pomiędzy Radeon RX 6650 XT oraz Radeon RX 6700 XT, natomiast Radeon RX 7600 ma plasować się między Radeonem RX 6600 XT oraz Radeonem RX 6650 XT. Oczywiście są to nieoficjalne informacje i do czasu premiery kolejnych kart graficznych mogą one ulec zmianie.

Źródło: RedGamingTech, WCCFTech