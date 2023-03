AMD Ryzen 9 7950X3D - overclocker uszkodził procesor podnosząc jego napięcie. Rezultatem mogą być poprawki do BIOS-u

Znany entuzjasta sprzętu o pseudonimie der8auer podczas swojej wizyty na Tajwanie odwiedził między innymi siedzibę firmy ASUS oraz biuro Elmor Labs. Postanowił przy tym skorzystać z okazji i pobawić się nieco w podkręcanie. Na warsztat został wzięty topowy procesor AMD Ryzen 9 7950X3D, którego overclocking jest oficjalnie zablokowany. CPU zostało uszkodzone, co prawdopodobnie spowoduje wydanie odpowiednich poprawek do BIOS-u.

Overclocker der8auer postanowił zwiększyć napięcie procesora AMD Ryzen 9 7950X3D do poziomu 1,55 V. Rezultat nie był imponujący. CPU uległo nieodwracalnemu uszkodzeniu.

Do przedsięwzięcia wykorzystano płytę główną ASUS ROG Crosshair X670E Extreme. Nie wiadomo, jaką dokładnie pamięć zastosowano, ale na udostępnionym materiale wideo widać dwa moduły o łącznej pojemności 32 GB, które działają z częstotliwością 4200 MHz. Początkowo der8auer podniósł napięcie procesora do poziomu 1,35 V. Obyło się w tym przypadku jeszcze bez poważniejszych problemów. Procesor działał, choć cały system nie radził sobie wystarczająco dobrze z odprowadzaniem ciepła. Dlatego overclocker zdecydował się na zastosowanie chłodzenia ciekłym azotem.

Zachęcony wstępnym sukcesem, postanowił jeszcze bardziej podnieść napięcie. Kolejnym krokiem była granica 1,55 V, co jest już znaczącą wartością w porównaniu do tej standardowej. System na nowych ustawieniach niestety nie wystartował i potwierdziły się najgorsze przypuszczenia – procesor został nieodwracalnie uszkodzony. Zostało to później dodatkowo zweryfikowane przez odpowiednie pomiary. Jak twierdzi der8auer, efekt jest rozczarowujący, ponieważ nie spodziewał się on, że do awarii komponentu dojdzie tak szybko i bez znaczącego obciążenia. Oczywiście trudno wyciągać ostateczne wnioski na podstawie pojedynczego egzemplarza CPU. Nie odnoszą się one także do procesorów bez dopisku "3D".

Należy odnotować, że zmiana napięcia jednostki AMD Ryzen 9 7950X3D to bardziej sztuka dla sztuki, ponieważ nie wiąże się bezpośrednio z żadnymi konkretnymi korzyściami. W całej sprawie zaskakuje także to, że o ile zablokowana jest możliwość modyfikacji zegarów procesora, to użytkownicy mogą ciągle na niektórych płytach głównych podwyższać jego napięcie i to aż do poziomu 2,5 V. Może to być przeoczenie ze strony AMD lub producentów płyt głównych. Overclocker zgłosił sprawę do firmy ASUS, która prawdopodobnie podejmie decyzję o wprowadzeniu limitu modyfikacji napięcia CPU do 1,35 V. Wymagało to będzie stosownej poprawki do BIOS-u, ale zapobiegnie kolejnym potencjalnym przypadkom uszkodzenia kosztownego procesora.

