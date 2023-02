AMD Ryzen 9 7950X3D został podkręcony do poziomu 5,9 GHz. Wykorzystano przy tym nietypowe metody

Jesteśmy u progu premiery procesorów AMD Ryzen 7000X3D. Jest to także doskonała okazja dla rozmaitych entuzjastów do wydobycia z tych jednostek ukrytych pokładów wydajności. Choć podkręcanie najnowszych CPU jest oficjalnie zablokowane, to pewien serwis internetowy znalazł na to sposób. Taktowanie jednostki AMD Ryzen 9 7950X3D udało się podnieść do maksymalnego poziomu 5,9 GHz. Rezultat może wydawać się niezbyt imponujący, jednakże trzeba mieć na uwadze, że cały proces jest mocno utrudniony.

Serwis SkatterBencher wziął na warsztat topowego przedstawiciela najnowszej serii procesorów. Z racji fabrycznie zablokowanej możliwości podkręcania CPU w tradycyjny sposób, konieczne było skorzystanie z alternatywnych rozwiązań. Teoretycznie pewna forma overclockingu możliwa jest z pomocą oprogramowania Precision Boost Overdrive 2 oraz EXPO. To pierwsze narzędzie służy przede wszystkim do kontroli napięcia w procesorach AMD. Przy pomocy EXPO zaś można zaś dostosowywać profile podkręcania pamięci. Przy zastosowaniu tych rozwiązań udało się osiągnąć wzrost wydajności wahający się od niespełna 1% do około 8%, w zależności od przeprowadzonego testu.

W ramach Precision Boost Override 2 dostępne jest także narzędzie służące do obejścia maksymalnej częstotliwości taktowania każdego z rdzeni. Jego zastosowanie wraz z Curve Optimizer, za pomocą którego można modyfikować krzywą VFT (Voltage-Frequency Temperature), daje nieco lepsze efekty. Cały proces polega w skrócie na wymuszeniu na procesorze wyższego taktowania, poprzez obniżenie wspomnianej krzywej. Przy odpowiedniej dozie wysiłku możliwe jest podkręcenie w ten sposób procesora nawet do poziomu 5,9 GHz. Przekłada się to na wydajność lepszą od 3% do 10%.

Portal SkatterBencher postanowił także wykorzystać potencjał, jaki oferuje tryb eCLK (External Clock Generator). Jest to rozwiązanie pozwalające na zewnętrzne generowanie zegarów procesora. Pierwotnie tryb był dostępny dla CPU z rodziny Pinnacle Ridge (AMD Ryzen 2000), ale działa także w przypadku najnowszych jednostek. Ustawienie eCLK na poziomie 105 MHz powoduje podniesienie punktu docelowego krzywej VFT z poziomu 5 GHz/1,1 V/50 °C do wartości 5,25 GHz, przy zachowaniu tego samego napięcia i temperatury. Zastosowanie tego sposobu pozwala poprawić wydajność procesora od 1% do blisko 10%. Choć możliwe jest osiągnięcie górnego progu taktowania na poziomie ponad 6 GHz, to autorzy zastrzegają, że jest to wartość zbyt wysoka, jak na omawiany procesor.

Pojawiły się także interesujące doniesienia dotyczące konfiguracji rdzeni w nowych procesorach AMD. Ich rozłożenie w chipletach jest równomierne. Oznacza to, że w przypadku AMD Ryzen 9 7950X3D mamy do dyspozycji osiem rdzeni korzystających z V-Cache 3D i osiem rdzeni osadzonych na standardowym chiplecie. Na koniec prezentujemy jeszcze zdjęcie od overclockera der8auera, który pokazał nowego 16-rdzeniowca procesor po delidingu. Różnic w wyglądzie fizycznym obu chipletów na pierwszy rzut oka nie ma żadnych. Dostępne testy pokazują, że procesor bardzo dobrze radzi sobie w grach komputerowych. Gorzej wypada w przypadku programów, gdzie potencjał dodatkowego cache nie jest wykorzystywany.

