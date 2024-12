Intel Core i9-14900KS - padł nowy rekord świata w ekstremalnym overclockingu CPU z wykorzystaniem ciekłego helu

Pobijanie rekordów świata stanowi fascynujące zjawisko, które odnajduje swoje miejsce również w obszarze technologii. Po premierze najnowszych procesorów Intel Core i9-14900KS, dokonano kolejnego osiągnięcia, ustanawiając najwyższe w dotychczasowej historii taktowanie dla pojedynczego rdzenia. Nie powinno to jednak dziwić, biorąc pod uwagę, że nowe jednostki Intela oferują imponujące taktowanie 6,2 GHz zaraz po wyjęciu z pudełka.

ElmorLabs przy wsparciu ASUS-a pobiło rekord świata w podkręcaniu nowego procesora Intel Core i9-14900KS. Wykorzystanie ciekłego helu umożliwiło osiągnięcie taktowania 9117,75 MHz.

Od premiery procesorów Intel Core i9-14900K i Core i9-14900KF, obserwowaliśmy serię rekordów. Do najbardziej doniosłych należało zaliczyć osiągnięcie rekordowego wówczas zegara 9043,92 MHz dla pojedynczego rdzenia oraz imponującej liczby klatek na sekundę w grze Counter-Strike 2. Jednak teraz rekord światowy w maksymalnym taktowaniu został pobity dzięki nowemu procesorowi Intel Core i9-14900KS. Osiągnięcie to należy do ElmorLabs przy wsparciu ASUS-a i ich płyty głównej ROG Maximus Z790 APEX Encore.

Wykorzystując ciekły hel, udało się schłodzić jednostkę CPU do temperatury -231 stopni. Podczas procesu podkręcania napięcie dla procesora ustawiono na 1,85 V. Dodatkowo wyłączono technologię Hyper-threadingu oraz rdzenie E-core. Rekord został ustanowiony na piątym rdzeniu procesora, którego taktowanie wyniosło 9117,75 MHz. Pozostałe rdzenie pracowały z zegarami bazowymi równymi 3200 MHz. Dodatkowo pobito trzy inne rekordy świata w programach: PiFast, gdzie CPU osiągnął wynik 6,79 s, SuperPI 1M z wynikiem 3,768 s oraz PYPrime 32B, gdzie Intel Core i9-14900KS zakończył test po 97,596 s. Wygląda na to, że powoli, aczkolwiek sukcesywnie zbliżamy się do przełamania taktowania 10 000 MHz.

Źródło: ElmorLabs, ASUS