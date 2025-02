Intel Core i9-14900KF - pobito rekord świata w taktowaniu pojedynczego rdzenia procesora

Bicie rekordów świata w podkręcaniu nie jest łatwym zadaniem. Potrzebny jest do tego odpowiedni sprzęt, warunki i wiedza. Nie bez powodu proces jest uważany przez wielu za formę sztuki. Dotychczasowy rekord taktowania pojedynczego rdzenia procesora wynosił 9008,82 MHz. Wynik ten został ostatnio poprawiony, jednak postęp w tym obszarze dokonuje się często za pomocą podejścia małych kroczków, więc różnica nie jest duża.

Zespół ASUS-a pobił rekord świata w taktowaniu procesora. Wykorzystano w tym celu najnowszą jednostkę Intel Core i9-14900KF. Plany zakładają przekroczenie kolejnych granic.

Światowy rekord w taktowaniu procesora wynosi teraz 9043,92 MHz. Taki rezultat uzyskano na pojedynczym rdzeniu Performance w CPU Intel Core i9-14900KF. Wykorzystana została przy tym płyta główna ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore oraz 16 GB pamięci G.SKILL Trident Z. Za zasilanie zestawu odpowiadała jednostka Enermax o mocy 1200 W. Co ciekawe, do chłodzenia użyto nie ciekłego azotu, a ciekłego helu, który cechuje się jeszcze niższą temperaturą (oraz wyższą ceną). Pobicie rekordu zajęło zespołowi ASUS-a cały tydzień.

Poprzedni rekord należał do tej samej grupy overclockerów i został ustanowiony w grudniu zeszłego roku. Osiągnięcie nowego wyniku było możliwe między innymi dzięki premierze wydajniejszych procesorów Raptor Lake Refresh. Zespół ASUS-a nie spoczywa na laurach i planuje przekroczenie kolejnych granic. W pewnym momencie udało się uzyskać taktowanie na poziomie 9100 MHz, ale skończyło się to niestety zawieszeniem systemu. Nie da się wykluczyć, że granica ta zostanie jednak w niedalekiej przyszłości przekroczona, ale nie będzie to z pewnością zadanie łatwe.

