AMD Ryzen 9 7950X i tania płyta główna ASRock B650M-HDV/M.2 zostały wykorzystane do pobicia rekordu wydajności

Przy podkręcaniu sprzętu i biciu odpowiednich rekordów zazwyczaj wykorzystywany jest topowy sprzęt. Wynika to przede wszystkim z tego, że wyżej pozycjonowane rozwiązania oferują lepszą stabilność pracy i są zwyczajnie odporniejsze na próby overclockingu. Osiągnięcie, którego dokonał pewien kanadyjski użytkownik, może zdumiewać, ponieważ pobił on oficjalnie rekord wydajnościowy wykorzystując tańszą płytę główną ASRock B650M-HDV/M.2.

Okazuje się, że także tańszy sprzęt także może mieć duży potencjał w overclockingu. Dowodzi temu kanadyjski użytkownik, który wykorzystując płytę ASRock B650M-HDV/M.2, pobił rekord wydajnościowy w aplikacji 7-Zip.

Omawiany rekord dotyczy współczynnika MIPS (million instructions per second) w programie 7-Zip. Jak wynika z serwisu HWBot, kanadyjskiemu overclockerowi saltycroissant udało się osiągnąć 306686 MIPS, co daje mu aktualnie pierwsze miejsce w kategorii wyników uzyskanych na procesorze 16-rdzeniowym. W całym procesie wykorzystana została jednostka AMD Ryzen 9 7950X, która po podkręceniu osiągnęła częstotliwość taktowania 6834,1 MHz. To jednak zastosowana płyta główna robi największe wrażenie. Mowa tu bowiem o kosztującym zaledwie 580 zł sprzęcie ASRock B650M-HDV/M.2, ze stosunkowo budżetową sekcją zasilania 8+2+1.

Oczywiście do chłodzenia zestawu wykorzystany został ciekły azot. Bez tego niemożliwe byłoby uzyskanie wspomnianego taktowania. Ostatecznie okazało się, że sprzęt pracował na tyle stabilnie, by udało się pobić globalny rekord wydajnościowy w programie 7-Zip i jednocześnie odnotować najlepszy rezultat na procesorze AMD Ryzen 9 7950X w tej aplikacji. Podczas bicia rekordu wykorzystywano także 32 GB RAM DDR5 z taktowaniem 3417 MHz (brak jest szczegółów, o jakie konkretnie moduły chodzi) oraz kartę graficzną GeForce GTX 1060 3 GB. Dokonanie saltycroissant pokazuje, że nawet na tańszym sprzęcie można skutecznie podkręcać podzespoły komputerowe, choć naturalnie nie każda budżetowa płyta główna się do tego nadaje.

