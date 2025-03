AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX z rekordami świata w Cinebench. Platforma pobierała nawet 1000 W

Bicie rekordów świata w podkręcaniu i wydajności sprzętu nie jest łatwym zadaniem. Bardzo często do tego typu przedsięwzięć wykorzystuje się system chłodzenia oparty na ciekłym azocie. Chłodzenie tradycyjne to w takich przypadkach margines, ponieważ nie zapewnia zwykle wystarczającej wydajności. W przypadku procesora AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX i ostatnich rekordów ustanowionych w Cinebench było jednak inaczej.

Amerykańskiemu overclockerowi udało się ustanowić szereg rekordów świata w różnych wersjach Cinebench. Wykorzystany został do tego procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX i system chłodzenia powietrzem.

Omawiany procesor to topowe rozwiązanie przeznaczone dla segmentu HEDT i stacji roboczych. Oferuje bardzo dobrą wydajność i, jak się okazuje, ma niemały potencjał w zakresie możliwości podkręcania. Szereg rekordów świata w Cinebench został ustanowiony przez amerykańskiego overclockera o pseudonimie SAMPSON. Wykorzystano w tym celu płytę główną ASUS Pro WS TRX50-Sage WiFi. W toku całego procesu udało się osiągnąć taktowanie 4,8 GHz na wszystkich 96 rdzeniach procesora. Jest to wynik imponujący, ponieważ bazowe taktowanie tego CPU wynosi 2,5 GHz. W trybie boost osiąga on standardowo co prawda nawet 5,1 GHz, ale mowa tutaj o szczytowym taktowaniu pojedynczego rdzenia. Cała platforma pobierała około 1000 W. Za zasilanie odpowiadała jednostka ROG Thor o mocy 1500 W.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX Ustanowiony rekord Taktowanie procesora Cinebench R23 161259 pkt 4,791 GHz Cinebench R20 61538 pkt 4,816 GHz Cinebench R15 23697 pkt 4,875 GHz

Pobito łącznie trzy rekordy świata, każdy na innej wersji oprogramowania. W Cinebench R23 overclockerowi udało się osiągnąć 161259 pkt przy taktowaniu 4,791 GHz. W Cinebench R20 było to 61538 pkt (4,816 GHz). Najwyższe taktowanie, czyli 4,875 GHz, procesor osiągnął w Cinebench R15. W tym przypadku uzyskany rezultat to 23697 pkt. Istotne jest to, że podczas bicia rekordów nie korzystano z ciekłego azotu, a z tradycyjnego chłodzenia powietrzem. Oczywiście użyty został specjalny cooler IceGiant ProSiphon Elite, który posiada cztery wentylatory i waży razem z radiatorem blisko 1,5 kg. Bicie rekordów świata na zestawach chłodzonych powietrzem to jednak rzadkość, ponieważ nie jest to rozwiązanie wystarczająco wydajne.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX processor breaks the overclocked multi-thread performance world record - with just an air cooler.



See the records:

• https://t.co/b5dvnKTURa pic.twitter.com/3S3PYHzoAN — AMD Ryzen (@AMDRyzen) November 15, 2023

Źródło: Tom's Hardware, AMD