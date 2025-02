AMD Ryzen Threadripper 7000 oraz Ryzen Threadripper PRO 7000WX - premiera topowych procesorów Zen 4 dla HEDT

O procesorach AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX mówiło się w ostatnich miesiącach całkiem sporo. Poszczególne jednostki pojawiały się w różnych testach wydajności - począwszy od 12-rdzeniowego Ryzena Threadripper PRO 7945WX aż po 96-rdzeniowy układ Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Dzisiaj w końcu producent zdecydował się ujawnić pełną ofertę swoich najwydajniejszych procesorów PRO dla stacji roboczych. Co ciekawe, jednocześnie powrócono do "zwykłych" układów Ryzen Threadripper, bez dopisku PRO, choć z pewnym zgrzytem w specyfikacji. Co dokładnie zaprezentowano i w jakich cenach?

AMD oficjalnie prezentuje procesory Ryzen Thradripper 7000 oraz Ryzen Threadripper PRO 7000WX, zarówno dla rynku HEDT jak i stacji roboczych. Nowe procesory wyposażono w maksymalnie 96 rdzeni Zen 4.

AMD postanowiło tym razem podzielić procesory Ryzen Threadripper na dwie grupy - klasyczne procesory HEDT, zgodne z socketem sTR5 oraz profesjonalne wersje Ryzen Threadripper PRO 7000WX. Pierwsza z grup została jednak ograniczona do zaledwie trzech procesorów: AMD Ryzen Threadripper 7980X (64 rdzenie i 128 wątki), Ryzen Threadripper 7970X (32 rdzenie i 64 wątki) oraz Ryzen Threadripper 7960X (24 rdzenie i 48 wątków). W przeciwieństwie do układów PRO, układy Ryzen Threadripper 7000 są ograniczone m.in. do 48 linii PCIe 5.0 oraz do 4-kanałowego kontrolera pamięci DDR5-5200. Bez względu na procesor, wszystkie mają identyczny współczynnik TDP, sięgający 350 W.

AMD Ryzen Threadripper 7980X AMD Ryzen Threadripper 7970X AMD Ryzen Threadripper 7960X Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Litografia TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 Taktowanie bazowe 3,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Konfiguracja 64C/128T 32C/64T 24C/48T Zgodny socket sTR5 sTR5 sTR5 Pamięć L3 256 MB 128 MB 128 MB Mnożnik Tak Tak Tak Kontroler RAM 4-kanałowy DDR5

Do 5200 MHz 4-kanałowy DDR5

Do 5200 MHz 4-kanałowy DDR5

Do 5200 MHz Linie PCIe 48 linii PCIe 5.0 48 linii PCIe 5.0 48 linii PCIe 5.0 Współczynnik TDP 350 W 350 W 350 W Zintegrowane GPU - - - Cena 4999 dolarów 2499 dolarów 1499 dolarów

Najmocniejszy z przedstawicieli HEDT oferuje ponadto 256 MB pamięci cache L3, podczas gdy dwa pozostałe układy Zen 4 posiadają po 128 MB. Wszystkie jednostki mają ponadto odblokowany mnożnik. Nowe procesory AMD dla segmentu HEDT wejdą do sprzedaży 21 listopada (o godzinie 15.00) w następujących cenach: 4999 dolarów za 64-rdzeniowy procesor Ryzen Threadripper 7980X, 2499 dolarów za 32-rdzeniowy Ryzen Threadripper 7980X oraz 1499 dolarów za 24-rdzeniowy model Ryzen Threadripper 7960X.

Ryzen Threadripper PRO 7995WX Ryzen Threadripper PRO 7985WX Ryzen Threadripper PRO 7975WX Ryzen Threadripper PRO 7965WX Ryzen Threadripper PRO 7955WX Ryzen Threadripper PRO 7945WX Architektura Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Zen 4 Litografia TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 TSMC N5+N6 Taktowanie bazowe 2,5 GHz 3,2 GHz 4,0 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz 4,7 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,1 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz 5,3 GHz Konfiguracja 96C/192T 64C/128T 32C/64T 24C/48T 16C/32T 12C/24T Zgodny socket sTR5 / WRX90 sTR5 / WRX90 sTR5 / WRX90 sTR5 / WRX90 WRX90 WRX90 Pamięć L3 384 MB 256 MB 128 MB 128 MB ? ? Mnożnik Tak Tak Tak Tak Tak Tak Funkcje PRO Tak Tak Tak Tak Tak Tak Kontroler RAM 8-kanałowy

DDR5 5200 8-kanałowy

DDR5 5200 8-kanałowy

DDR5 5200 8-kanałowy

DDR5 5200 8-kanałowy

DDR5 5200 8-kanałowy

DDR5 5200 Linie PCIe 128 linii PCIe 5 128 linii PCIe 5 128 linii PCIe 5 128 linii PCIe 5 128 linii PCIe 5 128 linii PCIe 5 TDP 350 W 350 W 350 W 350 W Cena Brak informacji

Czy brak dodatkowych wariantów Ryzen Threadripper 7000 będzie bardzo odczuwalny? Po części nie, bowiem zgodny z socketem sTR5 (a więc m.in. dla platform HEDT) będzie także flagowy, 96-rdzeniowy procesor Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Oferuje on m.in. 96 rdzeni Zen 4 i 192 wątki, zegary od 2,5 GHz do 5,1 GHz oraz 384 MB pamięci cache L3. Wersje PRO nowych Threadripperów oferują również bardziej rozbudowany kontroler pamięci (8-kanałowy zamiast 4-kanałowego) oraz blisko 3-krotnie więcej linii PCIe 5.0 do dyspozycji - 128 zamiast 48. Ich współczynnik TDP jest identyczny i wynosi 350 W, bez względu na liczbę rdzeni. W tym jednak wypadku ceny nie zostały ujawnione. Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX dostępne będą zarówno w gotowych zestawach OEM (choć w tym wypadku - bez możliwości OC) oraz w ograniczonej liczbie - w wolnej dystrybucji.

AMD chwali się zaawansowanymi możliwościami nowych procesorów Ryzen Threadripper PRO 7000WX, wskazując na ich wyższą wydajność (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent) w porównaniu do procesorów Intel Xeon z rodziny Sapphire Rapids (mowa jednak konkretnie o procesorach przygotowanych dla stacji roboczych tj. Xeon w9-3495X, o czym warto pamiętać). Układy HEDT Zen 4 mają się lepiej sprawdzać chociażby w zadaniach kompilacji danych, trenowaniu AI, modelowaniu (także w 3D), post-produkcji VFX, renderowaniu, projektowaniu obiektów czy w zadaniach opartych na symulacji. W zależności od typu oprogramowania, czasami lepiej sprawdzą się procesory o mniejszej liczbie rdzeni ale wyższym taktowaniu, czasami układy o jak najwyższej przepustowości pamięci, a jeszcze innym razem układy posiadające jak największą liczbę rdzeni. Czasami zatem lepiej sprawdzi się np. 96-rdzeniowy Ryzen Threadripper PRO 7995WX, a innym razem - Ryzen Threadripper PRO 7965WX. Odpowiedni wybór jest zatem bardzo ważny i ściśle uzależniony od zadań, jakimi procesor będzie poddawany w późniejszym czasie. Wersje PRO nowych Threadripperów posiadają również dodatkowe funkcjonalności, związane m.in. z dodatkowymi metodami zabezpieczenia danych czy dłuższym wsparciem dla konkretnych typów oprogramowania.



AMD Ryzen Threadripper 7000 z maksymalnie 64 rdzeniami Zen 4



Pudełko z procesorem AMD Ryzen Threadripper 7000



AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX z maksymalnie 96 rdzeniami Zen 4



Pudełko procesora AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX

Źródło: AMD, PurePC