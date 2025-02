ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE i Pro WS TRX50-SAGE - premiera płyt głównych dla AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX

Kilka dni temu premierę miały najnowsze procesory HEDT od AMD, mowa tutaj o wyczekiwanych CPU Ryzen Threadripper 7000 i Ryzen Threadripper PRO 7000WX. Na rynku powoli zaczynają pojawiać się nowe płyty główne, które mają ujarzmić nawet 96-rdzeniowe i 192-wątkowe potwory. ASUS wypuścił właśnie swoją propozycję: Pro WS TRX50-SAGE Wi-Fi i Pro WS WRX90E-SAGE SE Wi-Fi, które pozwolą nawet na overclocking pamięci RAM DDR5 i licznych rdzeni CPU.

ASUS zaprezentował nowe płyty główne dla procesorów AMD Ryzen Threadripper 7000 i Ryzen Threadripper PRO 7000WX , które pozwolą także na overclocking pamięci RAM DDR5 oraz rdzeni procesorów.

ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE Wi-Fi to płyta główna z socketem WRX9, która jest przeznaczona dla jednostek AMD Ryzen Threadripper PRO 7000WX. Produkt zatem obsłuży nawet jednostki z 96-rdzeniami i 192-wątkami. Za dostarczenie napięcia dla CPU, chipsetu oraz 128 linii PCIe 5.0 odpowiada rozbudowana sekcja zasilania licząca (16*2)+3+3+3 faz. W ośmiu slotach obsadzimy pamięci R-DIMM DDR5 z ECC o maksymalnej pojemności 2048 GB. Płyta główna posiada siedem gniazd PCIe 5.0 x16 i cztery złącza M.2 PCIe 5.0. Za komunikacje z siecią odpowiada układ Intel X710-AT2 Ethernet i dwa gniazda LAN 10 Gb/s. Pro WS WRX90E-SAGE SE Wi-Fi została zaprojektowana z myślą o sprostaniu szkoleniu AI, algorytmom głębokiego uczenia, profesjonalną animacją, renderingu 3D i produkcji multimediów wysokiej klasy oraz dużych obciążeniach obliczeniowych 24/7.

ASUS Pro WS TRX50-SAGE Wi-Fi ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE Wi-Fi Socket AMD sTR5 AMD WRX9 Sekcja zasilania VRM (18*2)+3+4+4 (16*2)+3+3+3 Obsługiwany typ pamięci RAM R-DIMM DDR5 ECC R-DIMM DDR5 ECC Maksymalne taktowanie pamięci RAM 5200 MHz 5200 MHz Maksymalna pojemność pamięci RAM 1024 GB 2048 GB Złącza PCIe Pięć PCIe 5.0 x16 Siedem PCIe 5.0 x16 Złącza M.2 Dwa PCIe 5.0 i jedno PCIe 4.0 Cztery PCIe 5.0 Standard sieci LAN 10 Gb/s i 2,5 Gb/s 2x 10 Gb/s Układ sieciowy Ethernet Marvell AQtion Intel X710-AT2 Ethernet

ASUS Pro WS TRX50-SAGE Wi-Fi wykorzystuje socket AMD sTR5 i cechuje się rozbudowaną sekcją zasilania składającą się z (18*2)+3+4+4 faz. Podobnie jak większa siostra, obsługuje pamięci RAM R-DIMM DDR5 z ECC, lecz o maksymalnej pojemności ograniczonej do 1024 GB. Na pokładzie znajdziemy pięć PCIe 5.0 x16, z czego trzy są podłączone bezpośrednio do jednostki CPU i posiadają metalowe wzmocnienia dla gniazd. Dyski SSD podłączymy do dwóch złącz M.2 w standardzie PCIe 5.0 i jednego wykorzystującego magistrale PCIe 4.0. Sieć LAN podłączymy do portu 10 Gb/s, za który odpowiada Układ sieciowy Ethernet Marvell AQtion oraz do drugiego gniazda 2,5 Gb/s, za którym stoi bliżej niesprecyzowany układ Intela. Obie płyty główne wykorzystują szereg szybkich złącz USB w tym tych w standardzie USB 4 oraz posiadają możliwość wyprowadzenia na przedni panel USB typu C z prędkością przesyłu do 20 Gb/s. Model Pro WS WRX90E-SAGE SE Wi-Fi wspiera też transmisję dwukierunkową z prędkością do 40 Gb/s po USB 4.0 z DP Alt Mode (8K / 60 Hz). Dodatkowo omawiane płyty główne wspierają technologię szybkiego ładowania Quick Charge 4+ do 27 W. Niestety ASUS nie zdradził jeszcze daty dostępności produktów ani ich cen detalicznych.

ASUS Pro WS TRX50-SAGE Wi-Fi

Źródło: ASUS, TechPowerUp