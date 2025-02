AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX jest o ponad 20% szybszy od modelu 5995WX. Tak wynika z testów w Geekbench 6

Nowe procesory AMD Ryzen Threadripper oparte na architekturze Zen 4 zostały zaprezentowane dopiero kilka dni temu i spodziewamy się, że do pierwszych klientów oficjalnie trafią dopiero 21 listopada. Mimo wszystko jednak ktoś już zdobył dostęp do 64-rdzeniowego/128-wątkowego modelu 7985WX i zdołał przetestować go w benchmarku Geekbench 6. Dzięki temu wiemy już, jaką przewagę ma nowy Threadripper nad poprzednikiem z tą samą liczbą rdzeni.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX zapewnia o 27,8% wyższą wydajność jednordzeniową niż Ryzen Threadripper PRO 5995WX. Jeśli natomiast chodzi o poprawę wydajności wielu rdzeni, przewaga wynosi 23,3%.

Na sam początek przypomnijmy specyfikację chipu AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX. Ta 64-rdzeniowa jednostka została wykonana w procesie technologicznym 5 nm, pracuje z taktowaniami 3,2 / 5,1 GHz (bazowo / Boost), posiada 256 MB pamięci cache L3 i 64 MB L2, obsługuje pamięci DDR-5200, a jej TDP wynosi 350 W. Dla porównania, Ryzen Threadripper PRO 5995WX (Zen 3, litografia 7 nm) posiada tę samą liczbę rdzeni i wątków, pracuje z zegarami 2,7 / 4,5 GHz, ma 256 MB cache L3 i 32 MB cache L2, współpracuje z modułami DDR4-3200, a współczynnik TDP to 280 W. Wyniki wydajności tych procesorów znajdziecie poniżej. Dla lepszego obrazu sytuacji, w tabelce zawarte zostały także osiągi 60-rdzeniowego/120-wątkowego Intela Xeon Platinum 8490H (Sapphire Rapids).

Geekbench 6 Single-Core Geekbench 6 Multi-Core Ryzen Threadripper PRO 7985WX 2599 pkt 24780 pkt Ryzen Threadripper PRO 5995WX 2033 pkt 20105 pkt Xeon Platinum 8490H 1842 pkt 16308 pkt

Ryzen Threadripper PRO 7985WX zapewnia o 27,8% wyższą wydajność jednordzeniową niż Ryzen Threadripper PRO 5995WX. Jeśli natomiast chodzi o poprawę wydajności wielu rdzeni, przewaga wynosi 23,3%. Wyniki można zatem uznać za imponujące, zwłaszcza że nie wynikają one wyłącznie z wyższych taktowań. Mimo wszystko warto podejść do nich z odpowiednim dystansem - konsumenckie benchmarki często nie są najlepszym środowiskiem dla podzespołów projektowanych z myślą o profesjonalnych zastosowaniach.

Źródło: Tom's Hardware