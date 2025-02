AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX potrafi zachwycić wydajnością. Jak wypada na tle konkurencyjnych rozwiązań?

AMD zaprezentowało ostatnio nowe procesory dla segmentu HEDT, czyli serię Ryzen Threadripper PRO 7000WX. CPU tego typu mają imponującą specyfikację, która powinna przekładać się też na wydajność. Jeden z serwisów internetowych sprawdził komputer z topowym procesorem Ryzen Threadripper PRO 7995WX. Choć nie we wszystkich testach wypadł on równie dobrze, to wygląda na to, że konkurencja może pozazdrościć jednostce AMD wydajności.

Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX wypada bardzo dobrze we wstępnych testach. W większości z nich zostawia daleko z tyłu najlepszy sprzęt poprzedniej generacji i topową propozycję Intela.

AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX to konstrukcja z imponującą liczbą rdzeni. Procesor oferuje ich aż 96, co przekłada się na obsługę 192 wątków. Taktowanie bazowe wynosi 2,5 GHz. W trybie Turbo jest jednak w stanie osiągnąć 5,1 GHz. Serwis PC Mag postanowił przetestować najnowszy CPU i zestawić uzyskane wyniki z procesorami Ryzen Threadripper PRO 5995WX oraz Xeon w9-3495X. Warto odnotować, że Intel nie oferuje bezpośredniego odpowiednika dla najnowszego procesora "czerwonych", przynajmniej jeśli chodzi o liczbę rdzeni. Najwięcej (czyli 60) ma ich Xeon Platinum 8490H, ale jest to jednostka serwerowa.

Procesor Układ graficzny Pamięć Dell Precision 7875 AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 2 x NVIDIA RTX 6000

Ada Generation 512 GB RAM HP Z8 Fury G5 Intel Xeon

w9-3495X 4 x NVIDIA RTX A6000 128 GB RAM Lenovo ThinkStation P620 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX NVIDIA RTX A6000 128 GB RAM

Ryzen Threadripper PRO 7995WX działał w ramach komputera Dell Precision 7875, który wykorzystuje także dwa układy NVIDIA RTX 6000 Ada Generation oraz 512 GB RAM. Jak zatem wypadł nowy CPU firmy AMD w porównaniu z innymi rozwiązaniami? Na chwilę obecną wydaje się bezkonkurencyjny, choć nie we wszystkich testach było równie dobrze. W Cinebench R23 komputer z nową jednostką uzyskał 100291 pkt. Zestaw z Threadripperem poprzedniej generacji odnotował rezultat 64405 pkt., a komputer z procesorem Intela 55309 pkt. Test CPU w Blenderze zajął 22 sekundy. Na starszym Threadripperze uzyskano wynik 43 sekund, a sprzęt z jednostką Intela potrzebował na to 50 sekund. Gorzej przedstawiała się szybkość renderowania w HandBrake 1.4, gdzie wyniki są bardziej wyrównane oraz wynik w Crossmark, w którym wygrał zestaw ze starszym procesorem AMD. W ogólnym rozrachunku to jednak sprzęt z CPU Ryzen Threadripper PRO 7995WX znacząco wygrywa w porównaniach.

Analizując te wyniki należy mieć na uwadze, że zespół PC Mag nie miał bezpośredniego dostępu do komputera wyposażonego w nowego Threadrippera. Testy przeprowadzono zdalnie. Korzystano przy tym z programu Parsec, który udostępnia zdalnie pulpit komputera. Dlatego trzeba brać na wyniki pewną poprawkę. Nie powinny one jednak odbiegać od rzeczywistych o więcej niż 1% do 3%. Pewne znacznie mogły też mieć różnice w pozostałych podzespołach. Należy ponadto mieć na uwadze, że nie wszystkie aplikacje na chwilę obecną obsługują tak dużą liczbę rdzeni, zatem można pokusić się o stwierdzenie, że w przypadku tego segmentu najnowsza propozycja AMD jest pod względem wydajności bezkonkurencyjna.

Źródło: PC Mag, Tom's Hardware