Intel Xeon w9-3495X - topowa jednostka przeznaczona do stacji roboczych potrafi zadziwić poborem mocy

Procesor Xeon w9-3495X to topowa jednostka Intela, której przeznaczeniem są profesjonalne stacje robocze. CPU charakteryzuje się 56 rdzeniami Performance i może obsługiwać nawet 112 wątków. Chip Intela jest rekordzistą świata w wielu benchmarkach, spośród których można wymienić choćby Cinebench R23, 3DMark czy Geekbench 5. Topowe osiągi mają jednak swoją cenę. Procesor pochłania bowiem przy tym gigantyczne ilości energii.

W serwisie YouTube opublikowano materiał wideo, z którego wynika, że Intel Xeon w9-3495X potrafi po podkręceniu pobierać w skrajnym przypadku nawet 1900 W mocy.

ElmorLabs we współpracy z firmą ASUS postanowiło zrobić kolejne podejście do pobicia rekordu świata w Cinebench R23. Choć szczegółów na razie brakuje, to wiemy, że do próby, oprócz wspomnianego procesora, wykorzystano płytę główną ASUS Pro WS W790E-SAGE SE, osiem modułów G.Skill Zeta R5 DDR5 R-DIMM (prawdopodobnie o łącznej pojemności 256 GB) oraz dwa zasilacze Superflower Leadex 1600 W. Cały zestaw chłodzono ciekłym azotem. Na opublikowanym w serwisie YouTube krótkim materiale wideo widać, jak kształtowała się temperatura i pobór mocy topowego procesora Intela.

Na potrzeby pobicia rekordu jednostkę podkręcono do poziomu 5,5 GHz na wszystkich dostępnych rdzeniach. Już pobór w trybie idle (ok. 300 W) zwraca uwagę, ponieważ jest wyższy, niż ten osiągany w szczytowym momencie przez topowy na rynku konsumenckim procesor Intel Core i9-13900 (nieco ponad 250 W). Szokującą wartość uzyskano dopiero pod pełnym obciążeniem. Okazuje się, że najszybszy przedstawiciel rodziny Sapphire Rapids-WS potrafi konsumować w skrajnych warunkach nawet niemal 1900 W. Oczywiście bazowy współczynnik TDP niepodkręconego procesora w trybie Turbo jest dużo niższy i wynosi 420 W. Co ciekawe, temperatura CPU w trakcie przeprowadzania całej operacji kształtowała się na stabilnym poziomie około -90 °C. Rekordu z poprzedniego tygodnia, wynoszącego 132 484 pkt, ostatecznie nie udało się pobić. W omawianym teście procesor osiągnął bowiem wynik na poziomie 132 220 pkt, ale zapewne nie jest to ostatnia próba pobicia najwyższego rezultatu.

