Intel Xeon w9-3495X – nowy procesor amerykańskiego producenta bije rekord świata w programie Geekbench 5

Zaledwie kilka dni temu miała miejsce premiera nowych procesorów Intela dla profesjonalnych stacji roboczych. Teraz pojawiły się doniesienia o imponującym rezultacie, jaki uzyskano w programie Geekbench 5 z użyciem topowej jednostki tego typu o nazwie Intel Xeon w9-3495X. Dzięki bardzo wysokiemu podniesieniu taktowania, udało się pobić rekord świata, który do tej pory należał do jednostki AMD Threadripper PRO 5995WX.

Najnowszy profesjonalny procesor Intel Xeon w9-3495X pobił o 12% dotychczasowy rekord świata w teście przeprowadzonym z użyciem aplikacji Geekbench 5.

Cały proces overclockingu odbył się w specjalnie przygotowanym środowisku testowym, w amerykańskiej siedzibie Intela. Podczas procedury wykorzystano płytę główną o chipsecie W790 i z podstawką LGA 4677. Zainstalowano także 192 GB pamięci DDR5 RDIMM, działającej w konfiguracji 8-kanałowej, przy transferze rzędu 5600 MT/s. Procesor był chłodzony przy użyciu rozwiązania AIO od firmy Cooler Master. Bazowe taktowanie rdzenia procesora Intel Xeon w9-3495X wynosi 1,9 GHz. Na potrzeby testu podkręcono go do wartości 4,2 GHz.

Rezultat osiągnięty w benchmarku należy uznać za imponujący. Procesor uzyskał 53 817 punktów. Rekordowy do tej pory wynik jednostki AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX wynosił 48 025 punktów, przy zegarach bliskich 4,4 GHz. Różnica jest zatem dosyć spora i oscyluje w okolicy 12%. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że cały zestaw cechuje się znaczącym zapotrzebowaniem na energię. W stanie spoczynku zanotowano pobór na poziomie 300-350 W, zaś podczas obciążenia w niektórych momentach osiągnięto wartość niemal 1100 W. To wszystko przy napięciu rdzenia na poziomie zaledwie 1 V. Wyniki są tym bardziej imponujące, że jednostka Intela posiada ich 56, podczas gdy rekordowy do tej pory CPU AMD osiem więcej.

Będący świadkiem testu użytkownik der8auer, wskazuje, że nie jest to koniec możliwości nowego procesora. Przy zastosowaniu lepszego układu chłodzenia i dzięki zwiększeniu napięcia rdzenia, możliwe jest bowiem podkręcenie go nawet do wartości przekraczających 5 GHz. Procesor był też testowany przez der8auera w benchmarku Cinebench R23, ale przy standardowych ustawieniach. Użył do tego płyty głównej ASUS PRO W790 i 128 GB pamięci G.Skill XMP DDR5. Najnowszy CPU Intela uzyskał 70 079 punktów, przy równoczesnym taktowaniu wszystkich rdzeni na poziomie 2,9 GHz. Pobór mocy w tym przypadku wyniósł 516 W. Co więcej, pojawiły się także doniesienia o osiągnięciu przez zupełnie innego użytkownika rezultatu na poziomie 128 391 punktów, po podkręceniu procesora do wartości ponad 5,2 GHz.

Choć wszystkie powyższe testy przebiegły pomyślnie, to można podejrzewać, że CPU przy tak dużym overclockingu będzie dużo mniej stabilne od jednostek niepodkręconych. Celem jednak w tym przypadku było pobicie rekordu świata, więc z pewnością tak wysokie taktowanie nie będzie czymś powszechnym podczas standardowego użytkowania procesora w stacjach roboczych. Niezależnie od tego, osiągnięte rezultaty są imponujące i może oznaczać to powrót Intela na tron, jeśli chodzi o procesory przeznaczone do profesjonalnych zastosowań.

Źródło: YouTube, WCCFTech, VideoCardz