Intel Xeon W7-2495X doczekał się pierwszego testu w Geekbench. Układ przegrywa z konsumenckim Core i9-13900K

Do oficjalnej premiery procesorów Intel Xeon W-2400 zostało ledwie kilka dni, jednak już teraz wyciekły pierwsze konkretne testy wydajności flagowego układu z tej serii. Model Xeon W7-2495X wyposażona został w 24 rdzenie i 48 wątków doczekał się właśnie pierwszego testu w popularnym benchmarku Geekbench. Jak wypada Sapphire Rapids na tle konkurencyjnego AMD Threadrippera PRO 5965WX i konsumenckiego Core i9-13900K?

Intel Xeon W-2400pokonał 24-rdzeniowego/48-wątkowego Threadrippera PRO 5965WX w Geekbench w obu kategoriach, jednak został daleko w tyle za konsumenckim Core i9-13900K.

Procesor Xeon W7-2495X to flagowy przedstawiciel nadchodzącej serii chipów od Niebieskich. Ma cechować się bazowym taktowaniem 2,5 GHz, a zegar Boost ma wynosić 4,8 GHz (choć w teście osiągnął tylko 4,6 GHz). Podczas sprawdzania wydajności w Geekbench model ten działał na platformie Lenovo o nazwie kodowej 30G9CTO1WW, która była wyposażona w 128 GB pamięci DDR5. Nazwa płyty głównej nie jest znana, ale powinna ona należeć do serii W790. Jak widać poniżej, chip wykręcił 1497 pkt w Single-Core oraz 24658 pkt w teście Multi-Core. To dobrze czy źle?

Geekbench Single-Core Geekbench Multi-Core Intel Core i9-13900K 2215 pkt 25267 pkt Intel Xeon W7-2495X 1497 pkt 24658 pkt AMD Threadripper PRO 5965WX 1488 pkt 21946 pkt

Cóż, wynik nie jest zachwycająco wysoki, aczkolwiek warto zauważyć, że nadchodzący flagowy Sapphire Rapids (HEDT) pokonał 24-rdzeniowego/48-wątkowego Threadrippera PRO 5965WX (1488 pkt / 21946 pkt) w obu kategoriach. Najważniejszy rywal został więc z tyłu, jednak warto zwrócić uwagę, że w Geekbench znacznie lepiej wypada popularny konsumencki chip Core i9-13900K, który notuje kolejno 2215 i 25267 pkt. Intel ma zaprezentować swoje procesory Xeon Workstation Sapphire Rapids już 15 lutego, ale oficjalne recenzje zostaną opublikowane dopiero 22 lutego. Data sklepowej premiery nie została jeszcze potwierdzona przez Intela, jednak spekuluje się, że chipy będą dostępne dopiero w marcu.

Rdzenie / wątki Taktowanie bazowe Taktowanie Boost L3 Cache TDP Xeon W7-2495X 24 / 48 2,5 GHz 4,8 GHz 45 MB 225 W Xeon W7-2475X 20 / 40 2,6 GHz 4,8 GHz 37,5 MB 225 W Xeon W5-2465X 16 / 32 3,1 GHz 4,7 GHz 33,75 MB 200 W Xeon W5-2455X 12 / 24 3,2 GHz 4,6 GHz 30 MB 200 W Xeon W5-2445 10 / 20 3,1 GHz 4,6 GHz 26,25 MB 175 W Xeon W5-2435 8 / 16 3,1 GHz 4,5 GHz 22,5 MB 165 W Xeon W3-2425 6 / 12 3,0 GHz 4,4 GHz 15 MB 130 W Xeon W3-2423 6 / 12 2,1 GHz 4,2 GHz 15 MB 110 W

