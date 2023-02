Intel Xeon W-2400 i W-3400 - wszystko, co wiemy o wyczekiwanych procesorach dla stacji roboczych

Intel powrócił właśnie do swojego zapomnianego segmentu HEDT. Po prawie 3 latach letargu firma zaprezentuje szczegóły dotyczące dwóch nowych procesorów - Xeon W-2400 oraz W-3400. Wiadomo już, że charakteryzować się będą pokaźną liczbą rdzeni oraz obsługiwały najnowsze technologie. Czego jeszcze możemy się spodziewać po wskrzeszonej platformie Intela?

Intel zaprezentuje niebawem swoje procesory Xeon z segmentu HEDT. Co wiadomo na temat nadchodzących Xeon W-2400 i W-3400?

HEDT (High-End Desktop) - to segment dla najmocniejszych procesorów konsumenckich. Z początku używane do niej były procesory Core-X. Jednak na przeszło 3 lata Intel niejako zapomniał o tej linii. I właśnie teraz dowiedzieliśmy się, że premiera nowych procesorów już przed nami. Intel Xeon W-2400 oraz W-3400, od teraz reprezentują nową linię HEDT. Wiadomo już, że będą obsługiwać wszystkie nowoczesne technologie jak szybkie pamięci RAM DDR5 czy złącze PCIe generacji 5. Natomiast aż do 22 lutego Intel nałożył embargo na recenzentów, więc wcześniej nie ma co się spodziewać żadnych testów. Zgodnie ze stroną WCCFTech:

Data embargo: 15 luty 2023 09:00

Embargo na recenzje: 22 luty 2023 09:00

Embargo na sprzedaż: W-2400 + Chipset Intel W790: od 8 do 22 marca 2023

Embargo na sprzedaż: od 12 do 26 kwietnia 2023

Przy okazji premiery procesorów pokazana zostanie również nowa płyta główna W-790. Seria W-2400 będzie dedykowana dla tzw. mainstream-u, natomiast W-3400 dla szeroko pojętych "ekspertów". Nie jest to żadnym zaskoczeniem, jeśli spojrzymy na specyfikację procesorów, która wyciekła jakiś miesiąc temu. Słabsza seria w najlepszej wersji będzie oferować aż 48 rdzeni logicznych z taktowaniem do 4,8 GHz, obsługą pamięci DDR5 oraz TDP na poziomie 225 W. Natomiast najmocniejszy przedstawiciel W-3400 będzie składał się z zawrotnych 112 rdzeni logicznych o taktowaniu do 4,8 GHz i TDP wynoszącym 350 W. Nowa platforma nazywać się będzie Expert 1S Workstation i opierać się na gnieździe LGA 4677. Co do ceny, wiemy, że nie ma co oczekiwać cudów - z pewnością będzie drogo.

Źródło: VideoCardz, WCCFTech