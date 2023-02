Intel Granite Rapids - układy Xeon przeznaczone dla gniazda LGA-7529 będą znacznie większe od chipów Sapphire Rapids

Intel dopiero co zaprezentował długo wyczekiwane procesory Xeon (Sapphire Rapids), a w sieci już pojawiają się konkretne doniesienia na temat serwerowych układów następnej generacji znanych jako Granite Rapids. Jednostki te przeznaczone będą na niezapowiedzianą jeszcze platformę LGA-7529. Co o niej wiadomo i kiedy można spodziewać się premiery nowych chipów zadań specjalnych?

Według zdjęć od @SkyJuice60 (Angstronomics) i YuuKi_AnS, nowe gniazdo o nazwie LGA-7529 zaoferuje o 61% więcej pinów niż LGA-4677 dla układów Sapphire Rapids. Co nie powinno dziwić, będzie też ono zauważalnie większe. Na podstawie najnowszych przecieków szacuje się, że rozmiary tej podstawki to 105 x 70,5 mm, co oznacza, że będzie o 70% większe względem LGA-4677. Nowa platforma nosi nazwę kodową Birch Stream-AP i ma obsługiwać nie tylko modele Granite Rapids, ale także Sierra Forest.

Granite Rapids Xeon 9000 is huge!

Here's a side-by-side of its socket next to Sapphire Rapids, which it absolutely dwarfs.

LGA 7529 has the same 37 Mil hex array as LGA 4677, just with 61% more pins.

We calculated the package dimension to be 105 mm x 70.5 mm, which is 1.7x area! pic.twitter.com/dov5xsBFHG