Intel Xeon 4. generacji - premiera wyczekiwanych jednostek Sapphire Rapids z obsługą pamięci DDR5 i interfejsu PCIe 5.0

Intel w końcu oficjalnie zaprezentował procesory Xeon Scalable 4. generacji (kodowa nazwa Sapphire Rapids). Nowe układy mają zapewnić znaczący wzrost wydajności, efektywności i bezpieczeństwa centrów danych oraz zagwarantować nowe możliwości dla AI, chmury, sieci i edge oraz najpotężniejszych na świecie superkomputerów. Pierwotnie układy miały pojawić się wiele miesięcy temu, jednak na drodze stały ciągłe problemy produkcyjne i liczne poprawki. Dziś oczekiwanie dobiegło końca.

W sumie cała seria chipów Intel Xeon 4. generacji będzie liczyć sobie niemal 50 różnych jednostek, więc klienci będą mieli szeroki wybór. Poza tym Intel zapowiedział, że premiera modeli Workstation z serii Xeon W3400 i W2400 nastąpi już 15 lutego.

Intel deklaruje, że nowa seria chipów Xeon względem modeli 3. generacji ma zapewnić do 53% średniego wzrostu wydajności w komputerach ogólnego przeznaczenia, 10x wyższą wydajność wnioskowania i uczenia w sztucznej inteligencji, 2x większą pojemność dla obciążeń vRAN przy tej samej obwiedni mocy (sieć 5G vRAN), 2x wyższą kompresji danych przy 95% mniejszej liczbie rdzeni (sieć i pamięć masowa), 3x wyższą wydajności w analizie danych i 3,7x wyższą wydajność w przypadku obciążeń związanych z pamięcią w HPC (seria procesorów Xeon Max). Układy powstały w procesie technologicznym Intel 7. Najmocniejsza jednostka rodziny (oznaczenie 8490H) oferuje 60 rdzeni i 120 wątków, 105 MB pamięci cache L3 i TDP do 350 W. W sumie cała seria będzie liczyć sobie niemal 50 różnych jednostek, więc klienci będą mieli szeroki wybór.

AMD EPYC GENOA INTEL XEON 4. GEN (SAPPHIRE RAPIDS) Litografia 5 nm Intel 7 (10 nm) Architektura AMD Zen 4 Golden Cove Maks. liczba rdzeni 96 60 Maks. liczba wątków 192 120 Pamięć L2 1 MB na rdzeń (do 96 MB) 2 MB na rdzeń (do 112 MB) Pamięć L3 384 MB 105 MB Obsługa pamięci RAM DDR5-5200 (12-channel) DDR5-4800 (8-channel) Obsługiwana pojemność RAM 12 TB 8 TB TDP 320 W (maks. 700 W) 350 W (maks. 764 W) Podstawka LGA 6096 SP5 LGA 4677 Cena flagowego CPU 12 000 dolarów 17 000 dolarów Premiera 10 listopada 2022 r. 10 stycznia 2023 r.

Intel zapowiedział także, że premiera modeli Workstation z serii Xeon W3400 i W2400 nastąpi 15 lutego. Układy te będą konkurencją dla maks. 64-rdzeniowych jednostek AMD Ryzen Threadripper PRO opartych na architekturze Zen 3 (Czerwoni nie zapowiedzieli jeszcze wariantów Zen 4). Wszystkie modele W-x400 będą obsługiwane przez chipset W790. Zaoferują one do 56 rdzeni, 350 W mocy i zegar 4,8 GHz w trybie turbo. Co ciekawe, w planach są również specjalne wersje z dopiskiem X, które mają pozwolić na overclocking. Nowe procesory będą obsługiwać standardy PCIe 5.0 i DDR5.

