Intel Xeon W9-3495X szybki jak AMD Threadripper PRO 5995WX? Znamy datę premiery i specyfikacje nowych procesorów

Potrzebujesz wyrenderować film albo obrabiasz zdjęcia, po prostu potrzebujesz mocy obliczeniowej? Marzyłeś o procesorze do stacji roboczej, który wykorzystałby nowe pamięci RAM DDR5 i większość nowych technologii? Mamy na to odpowiedź Intel Xeon W9-3495X, który godnie rywalizuje z AMD Threadripper PRO 5995WX. Premiera tuż tuż, a my znamy jego specyfikacje oraz wyniki w Geekbench.

Marzyłeś o procesorze do stacji roboczej albo po prostu potrzebujesz mocy obliczeniowej? Intel zaprezentuje już 15 lutego nowe serie procesorów do zadań specialnych, Intel Xeon W-3400 oraz W-2400.

Wiemy już od pewnego czasu, że Intel przygotowuje dwie serie produktów dla stacji roboczych, a mianowicie W-3400 i W-2400. Specyfikacje tych procesorów są w tym momencie dobrze znane. Flagowym procesorem Sapphire Rapids będzie Intel Xeon W9-3495X. Układ posiada 56 rdzeni i 112 wątków logicznych z wykorzystaniem HyperThreadingu. Bazowe taktownie rdzeni to 1,9 GHz, gdzie w trybie Boost może osiągnąć do 4,6 GHz. Ponadto na pokładzie nowego Xeona znajdziemy 105 MB pamięci podręcznej L3 i 56 MB pamięci podręcznej L2. Dodatkowo procesor posiada 8-kanałowy kontroler pamięci do 4 TB DDR5 4800 MHz i 112 linii PCIe Gen 5.0. Wszystko to okraszone TDP na poziomie 350 W.

Test Geekbench odbył się na płycie Supermicro X13SWA-TF z pamięciami RAM DDR5 o pojemności 128 GB i taktowaniu 4800 MHz. Jak możemy zauważyć Intel Xeon W9-3495X jest wolniejszy o 15% w teście jednowątkowym od konkurenta w postaci AMD Threadripper PRO 5995WX. Przy porównaniu wydajności wielowątkowej, musimy posłużyć się średnimi wynikami CPU AMD. Wynika to z faktu, że w bazie Geekbench znajdziemy bardzo dużo pomiarów, które mają między sobą bardzo duże wahania wyników. Przy tym założeniu AMD Threadripper PRO 5995WX osiąga w wydajności wielowątkowej: ~32000 punktów (liczone na podstawie 25 testów), choć potrafi dobić do 40000 punktów w niektórych testach. To oznaczałoby, że Intel Xeon W9-3495X, osiągając 36990 punktów, jest wydajniejszy średnio o 15,8%.

Procesor Rdzenie / Wątki Taktowanie bazowe Taktowanie maksymalne Cache L3 TDP Xeon W9-3495X 56 / 112 1.9 GHz 4.8 GHz 105 MB 350 W Xeon W9-3475X 36 / 72 2.2 GHz 4.8 GHz 82.5 MB 300 W Xeon W7-3465X 28 / 56 2.5 GHz 4.8 GHz 75 MB 300 W Xeon W7-3455 24 / 48 2.5 GHz 4.8 GHz 67.5 MB 270 W Xeon W5-3445 20 / 40 2.6 GHz 4.8 GHz 52.5 MB 270 W Xeon W5-3435X 16 / 32 3.1 GHz 4.7 GHz 45 MB 270 W Xeon W5-3433 16 / 32 2.0 GHz 4.2 GHz 45 MB 220 W Xeon W5-3425 12 / 24 3.2 GHz 4.6 GHz 30 MB 270 W Xeon W5-3423 12 / 24 2.1 GHz 4.2 GHz 30 MB 220 W

Procesor Rdzenie / Wątki Taktowanie bazowe Taktowanie maksymalne Cache L3 TDP Xeon W7-2495X 24 / 48 2.5 GHz 4.8 GHz 45 MB 225 W Xeon W7-2475X 20 / 40 2.6 GHz 4.8 GHz 37.5 MB 225 W Xeon W5-2465X 16 / 32 3.1 GHz 4.7 GHz 33.75 MB 200 W Xeon W5-2455X 12 / 24 3.2 GHz 4.6 GHz 30 MB 200 W Xeon W5-2445 10 / 20 3.1 GHz 4.6 GHz 26.25 MB 175 W Xeon W5-2435 8 /16 3.1 GHz 4.5 GHz 22.5 MB 160 W Xeon W3-2425 6 / 12 3.0 GHz 4.4 GHz 15 MB 130 W Xeon W3-2423 6 / 12 2.1 GHz 4.2 GHz 15 MB 110 W

Ostatecznie wszystko zależy od sposobu wykorzystania nowego Xeona i jego ceny MSRP, której niestety jeszcze nie znamy. Wiemy, za to, że procesor będzie wspierał instrukcje AVX-512 oraz AMX, które z pewnością przełożą się na lepsze osiągi w szkoleniu algorytmów Deep Learning. Niestety kosztem zużycia prądu i tym samym wyższych temperatur rdzeni procesora. Intel zaplanował już oficjalną premierę na 15 lutego, gdzie oprócz wspomnianego Xeona W9-3495X zobaczymy również innych przedstawicieli serii W-3400 oraz W-2400.

Źródło: Videocardz