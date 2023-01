Intel Core i9-13900KS - test Silicon Prediction pokazuje jak dobra jest jakość krzemu w topowym układzie Raptor Lake-S

Wszyscy pamiętamy firmę Silicon Lottery, która zapewniała swoim klientom procesory z certyfikacją konkretnych taktowań. Jednak od 2021 roku, overclokerzy musieli radzić sobie sami z badaniem potencjału CPU. Jednak dziś Igor's Lab wypuścił obszerne testy jakości krzemu w procesorach Intel Core i9-13900KS, które mają przekładać się na zdolności OC rdzeni, jak i taktowania pamięci RAM DDR4 i DDR5. Do testów wykorzystano dokładnie 200 sztuk tego modelu.

Test odbył się na płycie ASUS ROG Maximus Z790 Hero z BIOS-em 0031, wykorzystującym funkcję SP (Silicon Prediction). Ta za pomocą wbudowanych testów przewiduje, jak dobrej jakości jest układ krzemowy zastosowany w danym procesorze. Ponadto Igor's Lab trafiły się sztuki, które posiadały bardzo zbliżone ustawienia krzywej V/F (napięcia do częstotliwości), co miało zapewnić jeszcze dokładniejsze pomiary jakości. Najwyższy 116 punktów i najniższy 101 punktów, dla obu typów rdzeni Performance i Efficient, osiągnęły zaledwie pojedyncze sztuki. Stanowcza większość procesorów mieściła się w zakresie od 105-111, z górną przy 107 punktach.

Oznacza to, że jakość procesorów Intel Core i9-13900KS jest wyjątkowo jednolita, ponieważ różnica między najgorszym a najlepszym układem to zaledwie 15 punktów. Dla porównania zbliżone układy K i KF notują wyniki: 24 i 22 punkty. Warto wspomnieć również, że Igor's Lab przeprowadziło testy osobno dla P-Core oraz E-Core w tych procesorach, jak również dla kontrolera pamięci RAM. Funkcja MC SP (Silicon Prediction Memory Controller) jest w stanie ukazać nam jakość fragmentu CPU, która nie raz i nie dwa nie pozwoli nam podkręcić pamięci tak wysoko jakbyśmy tego oczekiwali. W porównaniu do testów rdzeni rozbieżność była tutaj dużo większa, od 31 do nawet 89 punktów. Warto dodać, że większość procesorów na wykresie mieści się od 73 do 81, więc dalej możemy mówić o pewnej powtarzalności. Na podstawie tych danych można byłoby jednak dojść do wniosku, że wyniki poniżej 50 punktów uniemożliwią nam ekstremalne OC pamięci RAM.

Igor's Lab postanowili wykonać szczegółowe testy OC na wybranych 20 sztukach i porównać je z wykresem punktacji MC SP. Wykorzystano do tego celu pamięci DDR5 ustawione w trybie Gear 2 oraz DDR4 ustawione na Gear 1. Okazało się, że możliwości overclockingu pamięci RAM praktycznie nie zależą od jakości krzemu użytego do wykonania kontrolera pamięci w procesorze. Podsumowując, procesory Intel Core i9-13900KS nie są sztukami selekcjonowanym tylko z nazwy, a stoi za tym realna jakość, nie tylko w postaci dodatkowych 200 MHz.

Źródło: Igor's Lab