Intel Core i9-13900KF jest najlepszym procesorem pod OC wg. najnowszego raportu biningowego od firmy Igor's LAB

Trzynasta generacja procesorów Intela Raptor Lake bezprecedensowo należy do grupy najlepszych procesorów na rynku, a w szczególności do ogólnie pojętego gamingu. Potencjałem ich podkręcania zajęła się niemiecka firma Igor's LAB razem we współpracy z firmą MIFCOM. Przetestowali oni ponad 480 procesorów z serii Raptor Lake, a następnie opublikowali swoje wyniki w postaci raportu biningowego na temat ich ogólnej wydajności.

Firma Igor's LAB we współpracy z MIFCOM System-Integrator przetestowała 480 procesorów z serii Raptor Lake pod względem potencjału OC, a najlepszy wynik osiągnął Intel Core i9-13900KF.

Intel podczas procesu produkcyjnego wykonuje własne dane biningowe przed wysłaniem procesorów do sprzedaży. Oceniają oni każdy wyprodukowany procesor i wszczepiają w niego dane na temat oszacowanej przez nich krzywej V/F . Przechowuje ona dane zależności minimalnego napięcia do każdej częstotliwości dla danego rdzenia. Każda płyta główna w oparciu o tą krzywą wie jakie napięcie musi zostać dostarczone dla danej częstotliwości rdzenia, a niektóre firmy jak np. ASUS za pomocą specjalistycznej matematycznej formuły Silicon Prediction (SP) ustalają jakość procesora. Im wyższa wartość, tym logicznie procesor jest lepszy. Taką też metodę w swoim badaniu zastosował Igor's LAB. Wraz z firmą MIFCOM wykorzystali oni płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Extreme, aby wygenerować dokładne dane dla każdego procesora z rodziny Raptor Lake.

Powyższe dane pokazują, że procesory z oznaczeniem Core i9 posiadają najwyższy potencjał w kwestii podkręcania jak i ogólnej jakości wafla krzemowego. Zwycięzcą testu okazał się procesor Intel Core i9-13900KF z najwyższym średnim wynikiem SP 101,1 punktów - gdzie przetestowano dokładnie 164 procesory. Jednocześnie nawet najgorszy wykorzystany procesor Core i9-13900KF posiadał wynik 91 punktów. Procesor Intel Core i9-13900K, którego główną różnicą jest to, iż posiada iGPU, osiągnął średni wynik 99,6 punktu, więc około 2% mniejszy od Core i9-13900KF. Co jest jednak ciekawe, pojedynczy najwyższy wynik osiągnął właśnie Core i9-13900K z SP na poziomie 114 punktów, ale nie zapewnia on stabilności w większej skali.

Wyniki procesorów Core i7-13700K oraz Core i7-13700KF była bardzo zbliżona do siebie. Pierwszy uzyskał średni wynik SP na poziomie 82,9, a drugi 83,5, gdzie różnica między nimi nie przekracza 1%. Podobnie do procesora Core i9-13900KF, tak i w tym wypadku wersja bez iGPU poradziła sobie lepiej w ogólnych testach. Warto też zauważyć, że wersja z iGPU też osiągnęła jednorazowy najwyższy wynik SP na poziomie 96, podczas kiedy Core i7-13700KF osiągnął maksymalnie SP na poziomie 90. Świadczyć to może o nieco gorszej jakości jednostek z zintegrowaną grafiką w porównaniu do dużo bardziej stabilnych wersji procesora bez iGPU.

Odmienna za to jest sytuacja w przypadku Core i5-13600K oraz Core i5-13600KF. W tym wypadku model z zintegrowana grafiką osiągnął średnik wynik SP na poziomie 81,8 punktów, a model bez iGPU 78,5 punktów. Tak jak i w poprzednich procesorach - model, który przegrał w ogólnej średniej z testu jednocześnie wykręcił pojedynczy najwyższy wynik SP na poziomie 96 punktów. Warto też zaznaczyć, że pomimo posiadania sampla, który osiągnął wysoki wynik, model Core i5-13600KF również osiągnął najniższy wynik ze wszystkich procesorów na poziomie 58 punktów, co jest raczej słabą wiadomością dla klientów. Oznacza to, iż poziom produkcyjny modelu bez iGPU posiada jakieś mniejsze problemy ze swoimi waflami, więc w tym wypadku warto wybrać model z iGPU.

Warto zaznaczyć, że raport od firmy Igor's LAB jest dużo bardziej obszerny niż jeżeli samo ogólne porównanie procesorów. Ukazują oni w nim dokładne porównanie pomiędzy rdzeniami Performance oraz Efficient jak i testują je niezależnie od siebie. Na stronie Igor's LAB znajduje się ich pełny raport. Finalną konkluzją danych biningowych jest fakt, że Intel znacząco wstrzymał się z wydajnością procesorów Core i9-13900K, tak aby być w stanie lepiej promować ich najnowszy procesor Core i9-13900KS, który oferuje taktowanie rdzenia na poziomie 6 GHz od razu po wyjęciu z pudełka. Mimo wszystko w oparciu o dane, najlepszym procesorem pod OC jest model Core i9-13900KF.

