Intel Sierra Forest, Granite Rapids-SP i Granite Rapids-WS - nowe informacje na temat procesorów dla serwerów i stacji roboczych

Najnowsze informacje, udostępnione przez użytkownika YouTube "Moore's Law is Dead" w swoim najnowszym filmie, sugerują, że następna generacja linii procesorów serwerowych Intel Sierra Forest ma zaoferować ponad 334 rdzenie, Granite Rapids-SP 132 rdzenie, a Granite Rapids-WS (układy dla stacji roboczych) 86 rdzeni. Rodzina Granite Rapids ma koncentrować się na P-Core (Performance), a Sierra Forest ma być zoptymalizowana pod gęstość obliczeń i używać ma E-Core (Efficient). Czego jeszcze się dowiedzieliśmy?

Zaczynając od jednostek Sierra Forest, procesory z serii Intel Xeon będą nastawione na jak najwyższą wydajność na wat, by obsługiwać skomplikowane obliczenia pod usługi chmury. Ogromna liczba rdzeni w rodzinie Sierra Forest ma zostać rozdysponowana pomiędzy 4 specjalne płytki, więc każda taka płytka będzie posiadała maksymalnie 86 rdzeni. Inne informacje sugerują, że w planach jest też jeszcze mocniejsza wersja tego procesora, która ma posiadać ponad 528 rdzeni, które dzieliły by się na 132 rdzenie na każdą płytkę. Jednak bardziej realistyczna jest wersja z 512 rdzeniami, ponieważ jedna grupa najpewniej zostanie wyłączona. Biorąc pod uwagę te informacje, jasne się staje, że Intel chce konkurować ze wszystkimi pozycjami od AMD. Obecnie jest w stanie jedynie zawalczyć ze standardowymi jednostkami EPYC, ale procesory Sierra Forest będą bezpośrednią konkurencją dla nadchodzących, zoptymalizowanych pod wydajność, procesorów EPYC - takich jak np. nadchodząca rodzina Bergamo ze 128 rdzeniami Zen 4c oraz nadchodzącymi akceleratorami Instinct MI300. Seria Sierra Forest ma wyjść w roku 2024 i utylizować proces Intel 3 w swojej ofercie.

Intel Diamond Rapids AMD EPYC Turin Intel Granite Rapids AMD EPYC Bergamo Intel Emerald Rapids Intel Sapphire Rapids AMD EPYC Genoa Architektura Lion Cove Zen 5 Redwood Cove Zen 4C Raptor Cove Golden Cove Zen 4 Litografia Intel 3 5 nm Intel 3 5 nm Intel 7 Intel 7 5 nm Ilość Rdzeni 144/256 256/512 132/264 128/256 64/128 56/112 96/192 Pamięć L3 288 MB 1024 MB 240 MB 512 MB 120 MB 105 MB 384 MB Kontroler RAM DDR5-7200 DDR5-6000 DDR5-6400 DDR5-5600 DDR5-5200 DDR5-4600 DDR5-5200 Obsługiwana Ilość RAM 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB 4 TB Ilość linii PCIe PCIe Gen 6.0 / 128 PCIe Gen 6.0 / TBD PCIe Gen 5.0 / 128 PCIe Gen 5.0 / TBD PCIe Gen 5.0 / 80 PCIe Gen 5.0 / 80 PCIe Gen 5.0 / 128 Współczynnik TDP 425 W 600 W 400 W 400 W 375 W 350 W 400 W Platforma Mountain Stream SP5 Mountain Stream SP5 Eagle Stream Eagle Stream SP5 Premiera 2025 2024/2025 2024 2023 2023/2024 2023 2022

Nadchodząca 6. generacja rodziny skalowalnych procesorów Intel Xeon - Graphite Rapids-SP - ma przynieść bardzo duże zmiany. Z dostępnych informacji wiadomo, że najnowsza generacja ma wykorzystać proces Intel 3 (poprzednio nazywał się 5 nm EUV). Procesory te mają wyjść pomiędzy 2023 a 2024 rokiem, a wcześniej do oferty trafi rodzina Emerald Rapids, będąca odświeżonymi jednostkami Sapphire Rapids. Z tych informacji wynika też, że jednostki te mają być oparte o architekturę rdzeni "Redwood Core+" i posiadać mają zwiększone IPC o około 25%. Podzielone mają być na 3 płytki, a każda z nich będzie w stanie pomieścić do 44 rdzeni, aczkolwiek całościowo nadal będą posiadać 128 rdzeni (kilka rdzeni zostanie zatem wyłączonych). Na swoim pokładzie procesory będą miały również 12-kanałowy kontroler pamięci RAM DDR5, rozbudowaną sekcję linii PCIe Gen.5 (choć jeszcze bez konkretnych liczb), wsparcie dla CXL Gen.2, a ich premiera zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Na koniec informacje MLID mówią o następcy Sapphire Rapids-WS (Workstation). Rodzina ta, esencjonalnie, opierać będzie się na DNA Graphite Rapids i utylizować ma od 2 do 3 płytek i posiadać do 88 rdzeni, aczkolwiek dostępne będzie tylko 86 rdzeni (dwa rdzenie mają być dezaktywowane). Podobnie do układów AMD Ryzen Threadripper, Graphtie Rapids-WS posiadać będzie jedynie pojedynczą kostkę I/O. Prawdopodobnie używać będzie jedynie 6-kanałowego kontrolera pamięci RAM DDR5, mimo iż nadchodzące Sapphire Rapids-WS posiadać będą 4 i 8-kanałowe kontrolery, jednak taka zmiana pozwoli Intelowi zunifikować całą przyszłą platformę. To czy Graphite Rapids-WS będzie w stanie konkurować z nadchodzącymi Threadripperami 7000, które posiadać mają do 96 rdzeni, pozostaje ciągle zagadką. Drużyna Niebieskich posiada przewagę w kwestii IPC, chyba, że AMD wypuści platformę Zen 5 już w przyszłym roku.

Źródło: WCCFTech