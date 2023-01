Intel Raptor Lake - zablokowane procesory bez opcji OC. Powodem brak mikrokodu umożliwiającego obejście restrykcji

Overclockerzy będą tym razem musieli obejść się smakiem, ponieważ prawdopodobnie niemożliwe będzie podkręcanie zablokowanych procesorów Raptor Lake. Brak jest mikrokodu, który odblokowywał taką możliwość w sprzęcie teoretycznie niewspierającym tej funkcji, w modelach z dwunastej generacji CPU Intela. Nie ma większych szans, żeby producenci płyt głównych dostarczyli tym razem BIOS pozwalający na podkręcanie tych jednostek.

Mikrokod umożliwiający odblokowanie procesorów starszej generacji nigdy nie miał charakteru oficjalnego. Była to wczesna wersja, która przypadkowo pozwalała na manipulowanie ustawieniem BCLK, co zaowocowało możliwością podkręcania jednostek firmy Intel z 12. generacji Alder Lake. Oczywiście niedopatrzenie zostało skorygowane przed ostatecznym wypuszczaniem procesorów na rynek, jednakże producenci płyt głównych znaleźli sposób na zdjęcie nałożonych ograniczeń za pomocą zmodyfikowanej wersji BIOS-u. W rezultacie możliwe było podkręcanie nawet teoretyczne zablokowanych chipów Alder Lake, choć dostępność tej funkcji ograniczono głównie do płyt z serii Z, korzystających z dobrodziejstw pamięci DDR5.

Brak jest doniesień, by producenci płyt głównych będą chcieli zastosować podobne rozwiązanie w przypadku procesorów Raptor Lake. Powodem jest brak odpowiedniego mikrokodu ze strony Intela. Mało prawdopodobne staje się zatem, by jednostki Intela bez literki "K" w nazwie miały możliwość nieoficjalnego podkręcania. Po zainstalowaniu procesora najnowszej generacji w starszej płycie głównej, która wcześniej dawała możliwość podkręcania zablokowanych CPU, opcja udostępniająca overclocking znika całkowicie z ustawień BIOS-u.

Wygląda na to, że Intel uczy się na swoich błędach i tym razem procesory bez końcówki "K" pozostaną rzeczywiście zablokowane. Choć opcja taka jest teoretycznie dostępna w CPU poprzedniej generacji, należy mieć na uwagę, że nie jest to funkcja wspierana przez Intel. Amerykańska firma oficjalnie odradza takie praktyki. Skorzystanie z możliwości podkręcania zablokowanych procesorów odbywa się zawsze na ryzyko użytkownika.

Źródło: Tom's Hardware