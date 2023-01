Intel Core i9-13900T - procesor 13. generacji Raptor Lake z TDP 35 W w popularnym benchmarku wypada lepiej od Core i9-12900K

Nowa seria procesorów Intela z końcówką „T” w nazwie charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem TDP w porównaniu do pozostałych CPU amerykańskiej firmy. Nie oznacza to jednak, że producent musiał pójść na duże kompromisy w zakresie wydajności. Procesor Intel Core i9-13900T o TDP wynoszącym zaledwie 35 W, wyprzedził w teście Geekbench 5 swojego starszego brata, który charakteryzuje się wspomnianym współczynnikiem na poziomie 125 W.

Procesor Core i9-13900T o bardzo niskim współczynniku TDP okazał się lepszy w benchmarku Geekbench 5 od swojego starszego brata o TDP wynoszącym 125 W.

Intel Core i9-13900T jest wariacją standardowej edycji procesora Core i9-13900. Zasadniczą różnicą w stosunku do jego bliźniaka jest ograniczenie współczynnika TDP (a właściwie to PBP, czyli Processor Base Power, odpowiednik PL1) na poziomie 35 W. Zwykła wersja Core i9-13900 ma ten współczynnik na poziomie 65 W, a odblokowany Core i9-13900K na poziomie 125 W. Efektywność energetyczna procesora z dopiskiem „T” jest zatem dużo wyższa. Często w takim przypadku kosztem, który należy zapłacić jest niższa wydajność. Jeśli spojrzymy na częstotliwość bazową rdzeni procesorów Core i9, to wersja „T” rzeczywiście odbiega znacząco od swoich braci. Wynosi ona zaledwie 1,1 GHz w przypadku rdzeni Performance i 800 MHz w przypadku rdzeni Efficient. Edycja z dopiskiem „K”, to już odpowiednio 3,0 GHz i 2,2 GHz. Nie przeszkodziło to jednak nowemu członkowi rodziny Core i9 uzyskać zaskakująco dobre wyniki w popularnym benchmarku Geekbench.

Serwis WCCFTech pokusił się o zestawienie wyników różnych modeli CPU Intela we wspomnianym teście. Rezultat, jaki osiągnął Core i9-13900T w benchmarku wykorzystującym wszystkie rdzenie jest porównywalny z wynikiem jego starszego brata z odblokowanym mnożnikiem. Co więcej, nowy procesor delikatnie go wyprzedza. Wynik modelu z dopiskiem „T” wyniósł 17339 punktów, zaś starszego procesora z rodziny Alder Lake (Core i9-12900K) - 17272 punktów. W przypadku testu pojedynczego wątku różnica jest jeszcze bardziej znacząca i wynosi odpowiednio 2178 i 1901 punktów na korzyść 13. generacji. Nowy procesor Intela wyprzedził także między innymi CPU AMD Ryzen 9 5950X o TDP na poziomie 105 W. Jak w przypadku większości benchmarków, wyniki należy traktować z pewną rezerwą. Tym, co zdecyduje o poziomie wydajności nowego procesora Intela, będzie jego codzienne zastosowanie. Wyniki uzyskane w Geekbench 5 są jednak z pewnością interesujące i pokazują postęp, jaki poczynił Intel w swojej 10 nm litografii.

Multi-core Single-core Intel Core i9-13900T 17339 pkt. 2178 pkt. Intel Core i9-12900K 17272 pkt. 1901 pkt. AMD Ryzen 9 5950X 16508 pkt. 1670 pkt.

Źródło: WCCFTech, Intel