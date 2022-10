Intel Core i9-13900K podkręcony do 8,2 GHz z pomocą ciekłego azotu - topowe Raptor Lake stać jednak na jeszcze wyższe OC

Za niecałe dwa tygodnie do sprzedaży trafią najmocniejsze procesory 13. generacji od Intela w postaci układów Core i9-13900K, Core i7-13700K oraz Core i5-13600K. Intel jednak nie przestaje promować rodziny Raptor Lake. Ujawniono już, że procesory po wyjęciu z pudełka będą pracować z zauważalnie wyższymi zegarami - Core i9-13900K po wyjęciu z pudełka ma osiągać nawet 5,8 GHz na pojedynczym rdzeniu. Teraz producent pokazuje, że przy odpowiednich narzędziach możliwe jest uzyskanie dużo wyższych zegarów.

Intel Core i9-13900K, choć jeszcze nie doczekał się premiery w sklepach, został już podkręcony do 8,2 GHz z użyciem ciekłego azotu. Wygląda jednak na to, że nie jest to wciąż szczyt możliwości topowego Raptor Lake.

Podczas wydarzenia Intel Creator Challenge Finale zaprezentowano możliwości w temacie ekstremalnego overclockingu procesora Intel Core i9-13900K. Przy wykorzystaniu ciekłego azotu, udało się utrzymać taktowanie na poziomie 8,2 GHz dla pojedynczego rdzenia typu Performance. Pozostałe rdzenie P-Core utrzymywały zegary na poziomie od 5,7 do 6,3 GHz. Wyniki te są już teraz zauważalnie wyższe od np. Intel Core i9-12900K czy AMD Ryzen 9 7950X. Pierwszy podkręcono do maksymalnie 7,6 GHz, podczas gdy topowy Zen 4 wykręcił 7,2 GHz - w obu przypadkach mowa również o taktowaniu dla pojedynczego rdzenia.

Podczas pokazu ekstremalnego OC zasugerowano jednak, że wynik 8,2 GHz to wciąż nie jest maksimum, jakie uda się wykręcić na topowym obecnie procesorze z rodziny Raptor Lake. Wszystko wskazuje na to, że z czasem zobaczymy jeszcze wyższe wyniki. Przypominamy, że Intel Core i9-13900K to procesor z 24 rdzeniami i 32 wątkami (8 rdzeni P-Core i 16 rdzeni E-Core). Jego najniższa cena w przedsprzedaży to obecnie 3499 złotych. W pierwszym kwartale 2023 roku pojawi się jeszcze Core i9-13900KS z zegarem 6 GHz po wyjęciu z pudełka.

Źródło: WCCFTech