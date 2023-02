Procesory Intel Core 12. generacji mogą doczekać się solidnej obniżki cen. Producent zareaguje na nieustające spadki na rynku?

Jesteśmy już po premierze chyba wszystkich procesorów Intela należących do serii Core 13. generacji, jednak niewykluczone, że w najbliższych przyszłości najbardziej rozchwytywanymi modelami będą wcześniejsze modele Core 12. generacji. Jak donosi serwis DigiTimes, Intel planuje mocne obniżki cen procesorów Alder Lake, które mają sięgać aż 20%. Wygląda więc na to, że szykuje się świetny okres dla osób planujących upgrade swojego komputera.

Biorąc pod uwagę ostatnie wieści na temat licznych spadków na rynku PC, doniesienia o planowanych obniżkach nie powinny dziwić. Konsumenci ogólnie częściej zwlekają dziś z zakupem nowych podzespołów komputerowych lub w ogóle rezygnują z planów upgrade'u peceta.

Tego typu doniesienia mogą nieco dziwić w obliczu niedawnych informacji na temat zwiększenia cen MSRP tych modeli. Jak wiemy, Intel po cichu podniósł cenę detaliczną destkopowych chipów z serii Core 12. generacji na początku tego miesiąca. Wzrost ten na szczęście nie okazał się zbyt zauważalny dla klientów, ponieważ w wielu sklepach finalne ceny nie uległy zmianie. Wydaje się więc, że gorzej już nie będzie - mało tego, wygląda na to, że nadchodzą prawdziwe okazje. Przeceny mają objąć wszystkie modele Alder Lake, a więc warianty od Core i3 do topowych Core i9. Twitterowicz @harukaze5719 przygotował już nawet potencjalne zestawienie cen wszystkich wspomnianych procesorów po obniżkach sięgających 20% (widoczne poniżej).

