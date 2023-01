Intel zwiększa ceny procesorów Core 12. generacji. Nieuniknione są również podwyżki cen chipów Core 13. generacji

Od kilku tygodni sytuacja na rynku desktopowych procesorów jest wręcz wymarzona dla konsumentów. Chyba wszystkie chipy z poprzednich generacji zdążyły już mocno potanieć, podobnie zresztą jak i ostatnie modele AMD i Intela. Możliwe jednak, że dobry czas na zakupy powoli będzie się kończyć, zwłaszcza, jeśli celujecie w któryś z chipów Niebieskich. Intel podniósł właśnie ceny sugerowane wszystkich jednostek Core 12. generacji.

Na pewno to wielka szkoda dla konsumentów, bowiem po ostatnich obniżkach cen płyt głównych B660 budowa platformy wokół procesora Intela była niezwykle opłacalnym przedsięwzięciem.

O podwyżkach cen procesorów Intela mówiło się już w zeszłym roku, więc w gruncie rzeczy nie powinniśmy być zaskoczeni. Jak pokazuje witryna Intel Ark, chipy Alder Lake są teraz droższe o ok. 10%, a najbardziej podrożał ex-flagowy model Core i9-12900K, którego MSRP wynosi dziś już nie 589, lecz 648 dolarów. Co więcej, wyższe ceny mają otrzymać też nowsze procesory Core 13. generacji, jednak póki co nie zaobserwowaliśmy zmian na oficjalnej stronie producenta. Możliwe, że nastąpią one już po premierze tańszych jednostek z tej serii.

Dotychczasowa cena sugerowana Nowa cena sugerowana Core i9-12900K $589 $648 Core i9-12900KF $564 $620 Core i9-12900 $489 $538 Core i9-12900F $464 $510 Core i7-12700K $409 $450 Core i7-12700KF $384 $422 Core i7-12700 $339 $373 Core i7-12700F $314 $345 Core i5-12600K $289 $318 Core i5-12600KF $264 $290 Core i5-12600 $223 $245 Core i5-12500 $202 $222 Core i5-12400 $192 $211 Core i5-12400F $167 $184 Core i3-12100 $122 $134 Core i3-12100F $97 $107

Czy to oznacza, że nie będziemy już w stanie kupić np. popularnego Core i5-12400F w cenie poniżej 800 zł? Cóż, na pewno nie od razu. Aktualne ceny chipów Intela stoją (jeszcze) na tym samym poziomie co dotychczas. Korektę w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych zobaczymy zapewne dopiero w momencie, gdy tylko w sklepach zaczną pojawiać się nowe zapasy. Na pewno to wielka szkoda dla konsumentów, bowiem po ostatnich obniżkach cen płyt głównych B660 budowa platformy wokół procesora Intela była niezwykle opłacalnym przedsięwzięciem (nawet pomimo niskich cen chipów AMD Ryzen 5000).

Źródło: WCCFTech, Intel