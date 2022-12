Płyty główne MSI z chipsetem B760 mają być tańsze od modeli B660. Zapowiada się miła niespodzianka cenowa

Wraz z nowymi procesorami Intel Core 13. generacji (TDP 65 W) zadebiutują budżetowe płyty główne z chipsetem B760. Nie spodziewamy się po nich czegoś rewolucyjnego, jednak siłą rzeczy powinny być lepiej wyposażone niż modele oparte na układzie logiki B660. Byliśmy niemal pewni, że platformy te będą również nieco zauważalnie droższe od poprzedników, jednak okazuje się, że może czekać nas miła niespodzianka w tym aspekcie. Ceny nowych płyt mogą być względnie bardzo atrakcyjne.

Wieści o niskich cenach płyt głównych z chipsetem B760 są dla nas bardzo zaskakujące, bowiem do tej pory napływały do nas wyłącznie niezbyt pozytywne informacje w tej sprawie.

Twitterowicz @g01d3nm4ng0 opublikował właśnie listę nadchodzących modeli płyt od MSI wraz z cenami sugerowanymi. Trzeba przyznać, że są one zaskakująco niskie. Serwis WCCFTech porównał je z cenami dotychczasowych modeli opartych na chipsecie B660 i okazuje się, że nowe płyty czekające na swój debiut mogą być nawet 20% tańsze względem poprzedników. Mowa tu jednak o zestawieniu cen premierowych. Inna sprawa, że z biegiem czasu wersje B660 zdążyły nieco potanieć, przez co kwestia opłacalności pozostaje jeszcze otwarta.

Wieści o tak niskich cenach płyt głównych z chipsetem B760 są dla nas bardzo zaskakujące, bowiem do tej pory napływały do nas wyłącznie niezbyt pozytywne informacje w tej sprawie. Możliwe jednak, że producent chce mocno zachęcić klientów do zakupu nowych płyt i tym samym sprawić, by dotychczasowe modele B660 odeszły w niepamięć. Warto też dodać, że po Nowym Roku mamy spodziewać się pojawienia się wielu tanich płyt z chipsetem AMD B650. Przy takim układzie spraw może nas więc czekać ciekawa walka cenowa.

MSI B760 price

MAX is in list pic.twitter.com/rDs0kSxoxH — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) December 27, 2022

Źródło: WCCFTech, @g01d3nm4ng0