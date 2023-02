Intel Xeon W-2400 i W-3400 - premiera nowych procesorów HEDT. Oferują do 56 rdzeni, a także obsługę PCIe 5.0 i pamięci DDR5

Ostatnie procesory Intela z segmentu HEDT zostały wydane w 2019 roku. Mowa tu oczywiście o modelach Cascade Lake-X, które były przeznaczone na płyty główne z chipsetem X299. Niestety, trudno mówić o nich wyłącznie w superlatywach - w końcu w ostatnich latach to raczej AMD oferowało nieco lepsze produkty w tej półce, o czym świadczy wysoka popularność modeli Threadripper. Najnowsza premiera Xeonów W-3400 i W-2400 pokazuje jednak, że Niebiescy nie pokazali jeszcze ostatniego słowa w dziedzinie stacji roboczych.

Intel zaprezentował w sumie 15 chipów HEDT z różnych półek cenowych. Seria zaczyna się od 6-rdzeniowego Xeona w3-2423 wycenionego na 359 dolarów, natomiast kończy na 56-rdzeniowym modelu Xeon w9-3495X kosztującym 5889 dolarów. Wszystkie omawiane procesory przeznaczone są dla płyt głównych z gniazdem LGA-4677 i chipsetem W790.

Jak twierdzi producent, nowe procesory Xeon zostały stworzone z myślą o profesjonalnych twórcach. Mają zapewnić ogromną wydajność specjalistom z branży mediów i rozrywki, inżynierii i analityki danych. Dzięki nowej, przełomowej architekturze obliczeniowej, szybszym rdzeniom i nowym wbudowanym mostkom EMIB chipy Xeon W-3400 i Xeon W-2400 powinny zapewnić niespotykaną dotąd skalowalność. Procesory oferują obsługę pamięci DDR5 RDIMM (8-kanałowo), standardu PCIe Gen 5.0 i Wi-Fi 6E. Dodatkowo producent chwali się obsługą technologii Intel vPro dla przedsiębiorstw, a także pamięci ECC, jak również niezawodnością, dostępnością i możliwością serwisowania (RAS).

Topowy przedstawiciel nowych Xeonów to model Xeon w9-3495X z 56 rdzeniami i 112 wątkami, który rozpędza się do 4,8 GHz. Posiada on nowy kontroler pamięci i większą pamięć podręczną L3, zapewniając do 28% wyższą wydajność jednego wątku i do 120% w trybie wielowątkowym w porównaniu z poprzednią generacją Xeonów. Poza tym nowe procesory HEDT oferują do 105 MB pamięci cache L3 i do 112 linii CPU PCIe (modele W-2400 do 64 linii). Co istotne, nowe chipy Intela mają być podatne na overclocking. Warto także wspomnieć o wsparciu dla funkcji podkręcania pamięci DDR5 XMP 3.0 RDIMM.3, jak również o technologii Intel Deep Learning Boost trzeciej generacji, która ma zaoferować zwiększenie wydajności głębokiego uczenia.

Procesory Xeon W-3400 i W-2400 już od wczoraj (15 lutego) powinny być dostępne w przedsprzedaży, natomiast pełną dostępność układów przewiduje się w marcu. Producent zaprezentował w sumie 15 modeli z różnych półek cenowych. Najtańszy przedstawiciel serii to 6-rdzeniowy Xeon w3-2423 wyceniony na 359 dolarów, natomiast najdroższy jest wspomniany wcześniej flagowy model Xeon w9-3495X kosztujący 5889 dolarów. Wszystkie omawiane procesory przeznaczone są dla płyt głównych z gniazdem LGA-4677 i chipsetem W790. Do tej pory pierwsze kompatybilne platformy zapowiedziały już firmy ASUS, ASRock oraz Supermicro.

Źródło: Intel, VideoCardz