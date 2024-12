Intel Core i9-14900KS nie miał jeszcze premiery, a już został oskalpowany z dobrym rezultatem

Procesor Intel Core i9-14900KS będzie najszybszą jednostką amerykańskiej firmy, jaka trafi na rynek konsumencki. Jednocześnie jednak nie należy spodziewać się drastycznych różnic w porównaniu do Core i9-14900K. Nowy procesor zadebiutuje już 14 marca bieżącego roku. Niektórzy uzyskali jednak do niego dostęp dużo wcześniej. Jeden z użytkowników postanowił oskalpować jednostkę i przetestować temperatury pracy oraz pobór mocy.

Jeden z użytkowników oskalpował topowy procesor Intel Core i9-14900KS. Pozwoliło to uzyskać temperatury niższe nawet o 10 °C. Proces wpłynął także korzystnie na pobór mocy nowej jednostki.

Nowa propozycja Intela została wyposażona łącznie w 24 rdzenie. W ich skład wchodzi 8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficient. To oznacza obsługę w sumie 32 wątków. Procesor cechuje się maksymalnym taktowaniem Turbo na poziomie 6,2 GHz (o 200 MHz więcej niż Core i9-14900K). Bazowe TDP jednostki wynosi 150 W, ale maksymalny pobór mocy może oscylować nawet w okolicach 430 W. Skalpowanie procesora niemalże w każdym przypadku przynosi zauważalny spadek temperatur pracy sprzętu. Tak jest też tutaj, co zaprezentował pochodzący najprawdopodobniej z Rosji użytkownik forum Overclock.net.

Najnowszy CPU Intela został przetestowany w programach Cinebench i y-cruncher. Korzystano przy tym z systemu chłodzenia cieczą DeepCool LS720 SE. Przed skalpowaniem temperatury wynosiły odpowiednio 85 °C oraz 89 °C. Pobór mocy w przypadku Cinebench sięgnął 376 W, zaś w aplikacji y-cruncher było to aż 432 W. Po skalpowaniu uzyskano zarówno niższe temperatury, jak i mniejszy pobór mocy. Ostatecznie w Cinebench odnotowano 75 °C i 366 W. Różnica sięgnęła zatem 10 °C i 10 W. W programie y-cruncher temperatury spadły do wartości 82 °C, a pobór mocy do 409 W. To oznacza różnicę na poziomie 7 °C i 23 W. Intel Core i9-14900KS to sprzęt przeznaczony dla entuzjastów, dla których wydajność jest na pierwszym planie. Wątpliwe jest zatem, by wysokie temperatury pracy i pobór mocy były czynnikami, które zniechęcą ich do zakupu omawianego sprzętu. Skalpowanie może jednak okazać się przydatne w przypadku bicia rekordów w podkręcaniu.

