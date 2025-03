Intel Core i9-14900KS przetestowany w OCCT. Poznaliśmy dokładną specyfikację nadchodzącego procesora

Na rynku ciągle nie zadebiutował procesor Intel Core i9-14900KS. Spodziewano się, że do jego premiery dojdzie jeszcze w styczniu, ale to nie nastąpiło. Amerykańska firma nie zrezygnowała jednak z wypuszczenia CPU. Dowodzi temu chociażby test, który został przeprowadzony w aplikacji OCCT. Poznaliśmy w ten sposób dokładną specyfikację jednostki. Wiele wskazuje na to, że procesor wykorzysta do maksimum potencjał chipów Raptor Lake Refresh.

Procesor Intel Core i9-14900KS to flagowa jednostka amerykańskiej firmy, która zaoferuje maksymalną częstotliwość taktowania 6,2 GHz. Nie jest zaskoczeniem, że CPU będzie charakteryzował się też łącznie 24 rdzeniami.

Jak wynika z danych opublikowanych na stronie OCCT, najnowszy CPU pod wieloma względami będzie miał bardzo zbliżoną specyfikację do Intel Core i9-14900K i nie jest to wielkie zaskoczenie. Procesor zaoferuje łącznie 24 rdzenie, wśród których znajdzie się 8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficient. Taktowanie bazowe wyniesie 3,2 GHz, ale uwagę zwraca przede wszystkim maksymalne taktowanie Turbo. W tym przypadku będzie to 6,2 GHz, co potwierdza wcześniejsze doniesienia. Jednostka bez dopisku "S" w nazwie charakteryzuje się o 200 MHz niższym taktowaniem Turbo. Ponadto można liczyć na standardowe w tym przypadku 32 MB cache L2 i 36 MB cache L3.

Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900K Rdzenie / wątki 24C / 32T 24C / 32T Konfiguracja rdzeni 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 16 E-Core Taktowanie bazowe 3,2 GHz 3,2 GHz Taktowanie Turbo 6,2 GHz 6,0 GHz Cache L2 32 MB 32 MB Cache L3 36 MB 36 MB iGPU Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770 TDP 150 W 125 W

W wynikach testu nie ma niestety informacji na temat zastosowanego systemu chłodzenia. Temperatura pracy procesora była wysoka. Utrzymywała się średnio na poziomie 96 °C, chwilami dobijając jednak nawet do 101 °C. Jednostki Intel Core i9 są znane z dosyć wysokich temperatur, zwłaszcza jeśli wykorzystuje się słabszy cooler. Nie jest wielkim zaskoczeniem, że tak samo będzie też w przypadku nowego flagowca amerykańskiej firmy. Bazowe TDP procesora to 150 W (o 25 W więcej niż w przypadku Core i9-14900K), ale w szczytowym momencie testów współczynnik ten wynosił nawet 410 W. Średnio było to z kolei około 330 W..

Wciąż nie znamy daty premiery Intel Core i9-14900KS. Spodziewana cena jest zbliżona do jego odpowiednika z poprzedniej generacji, czyli Intel Core i9-13900KS. Na rynku polskim powinno to być około 3300 zł. Warto zaznaczyć, że procesor jest skierowany raczej do entuzjastów sprzętowych, gdyż zwykli użytkownicy z pewnością nie wykorzystają pełni jego możliwości. Do takich osób skierowane są serie Core i7 oraz Core i5. Do najbardziej wymagających zadań powinien zaś wystarczyć standardowy Core i9-14900K, który nie odstaje zbytnio specyfikacją od nowego flagowca amerykańskiej firmy.

