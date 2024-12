Intel Core i9-14900KS oficjalnie zaprezentowany - znamy już specyfikację, wydajność oraz cenę procesora

Kilka godzin temu pisaliśmy już o procesorze Intel Core i9-14900KS, głównie w kontekście nowych profili OC, przygotowanych przez firmę MSI dla swoich płyt głównych. W tamtym materiale wspomnieliśmy również, iż Intel prawdopodobnie jeszcze dzisiaj zaprezentuje oficjalnie swój nowy, topowy układ 14. generacji. Tak też się stało - poznaliśmy już finalną specyfikację, wydajność oraz cenę, także w Polsce. Procesor docelowo jest o 100 dolarów droższy od Core i9-14900K.

Intel oficjalnie zaprezentował procesor Core i9-14900KS z zegarem sięgającym 6,2 GHz dla rdzeni Performance. Topowy układ 14. generacji wyceniono na 689 dolarów, co w Polsce przekłada się na 3299 złotych.

Intel Core i9-14900KS to procesor 24-rdzeniowy i 32-wątkowy, zbudowany na bazie 8 rdzeni Performance (Raptor Cove) oraz 16 rdzeni Efficient (Gracemont). Zegar bazowy rdzeni P-Core wynosi 3,2 GHz, a w trybie Turbo sięga odpowiednio: 5,6 GHz (wszystkie rdzenie), 5,9 GHz (Turbo Boost 3.0) lub 6,2 GHz (Thermal Velocity Boost). Dla rdzeni Efficient, taktowanie bazowe oraz Turbo wynosi odpowiednio 2,4 GHz oraz 4,5 GHz. Wzrósł również współczynnik PL1 ze 125 W w Intel Core i9-14900K do 150 W w Core i9-14900KS. Pozostałe parametry najnowszego procesora są takie same jak w dotychczasowym flagowcu. Cena MSRP wynosi 689 dolarów, a więc układ jest o 100 dolarów droższy od Core i9-14900K. W Polsce pierwsze sklepy wprowadzają procesor w cenie 3299 złotych.

Intel Core i9-14900KS Intel Core i9-14900K AMD Ryzen 9 7950X3D AMD Ryzen 9 7950X Generacja Raptor Lake Refresh Raptor Lake Refresh Zen 4 Zen 4 Litografia Intel 7 (10 nm) Intel 7 (10 nm) TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 Rdzenie/wątki 24C/32T 24C/32T 16C/32T 16C/32T Konfiguracja 8 P-Core + 16 E-Core 8 P-Core + 16 E-Core 16 P-Core 16 P-Core Zegar bazowy - P-Core 3,2 GHz 3,2 GHz 4,2 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo Boost 2.0 - P-Core / Turbo 5,6 GHz 5,6 GHz 5,7 GHz 5,7 GHz Zegar Turbo Boost 3.0 - P-Core 5,9 GHz 5,8 GHz - - Zegar Thermal Velocity Boost 6,2 GHz 6,0 GHz - - Zegar bazowy - E-Core 2,4 GHz 2,4 GHz - - Zegar Turbo - E-Core 4,5 GHz 4,4 GHz - - Cache L2 32 MB 32 MB 16 MB 16 MB Cache L3 36 MB 36 MB 128 MB 64 MB Układ iGPU UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 Radeon 610M Radeon 610M Kontroler RAM DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz Obsługiwany RAM Do 192 GB Do 192 GB Do 128 GB Do 128 GB TDP / PL1 150 W 125 W 120 W 170 W PL2 253 W 253 W - - Cena: MSRP / Obecna cena w PL 689 USD / 3299 zł 589 USD / 2699 zł 699 USD / 2649 zł 699 USD / 2449 zł

Na oficjalnych slajdach producenta nie zabrakło również informacji o spodziewanej wydajności. W zależności od gry, Intel Core i9-14900KS będzie albo mocniejszy albo słabszy od obecnych układów AMD Ryzen 7000 (głównie tych z 3D V-Cache). Procesor Intela ma być słabszy od AMD Ryzen 7 7800X3D czy Ryzen 9 7950X3D w takich tytułach jak F1 23, Counter-Strike 2 czy Red Dead Redemption 2. Mocniejszy będzie m.in. GTA V, Total War: Pharaoh, Starfield, Metro Exodus czy Total War: Warhammer III. W części popularnych programów, Intel Core i9-14900KS będzie również wydajniejszy od AMD Ryzen 9 7950X.

Wraz z debiutem nowego, topowego procesora 14. generacji Raptor Lake Refresh, producent potwierdził listę 12 kolejnych gier, które otrzymały wsparcie dla funkcji Intel Application Optimization. Są to odpowiednio: Red Dead Redemption 2, Final Fantasy XIV, Marvel's Guardians of the Galaxy, Watch Dogs: Legion, World of Tanks, World of Warcraft, DiRT 5, F1 22, Dream Three Kingdoms 2, Serious Sam 4 (API Vulkan), Strange Brigade (API Vulkan) oraz World War Z. Aktywacja Intel APO może podwyższyć wydajność nawet o kilkanaście procent.

Źródło: Intel