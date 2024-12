Intel Core i9-14900KS - firma MSI przygotowuje profile OC, które pozwolą podbić taktowanie do 6,4 GHz

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze dzisiaj Intel oficjalnie zaprezentuje swój topowy procesor dla komputerów stacjonarnych. Mowa o Intel Core i9-14900KS z 14. generacji Raptor Lake-S Refresh. Tak jak poprzednicy z dopiskiem "KS", tak również nadchodzący układ zaoferuje jeszcze wyższe taktowanie dla rdzeni Performance, przy jednoczesnym podbiciu podstawowego parametru TDP do 150 W (z domyślnych 125 W). Mimo że według oficjalnej specyfikacji, zegary Core i9-14900KS powędrują do maksymalnie 6,2 GHz, niektórzy producenci płyt głównych już przygotowują nowe profile OC, które jeszcze bardziej podbiją ten wynik.

Według najnowszych informacji, MSI już przygotowuje nowe opcje OC dla procesora Intel Core i9-14900KS. Możliwe będzie przetaktowanie do 6,4 GHz dla najmocniejszych rdzeni Performance.

MSI przygotowało nowy BIOS dla swoich płyt głównych, w których pojawiają się dodatkowe profile dla OC procesorów Intela. Ostatnie profile dotyczą nadchodzącego układu Intel Core i9-14900KS i mają one umożliwić dobicie do maksymalnie 6,4 GHz dla dwóch najmocniejszych rdzeni Performance z pomocą funkcji Thermal Velocity Boost. Z kolei z wykorzystaniem Turbo Boost 3.0, taktowanie ma zostać podbite do 5,9 GHz. MSI jak widać zaoferuje wykręcenie jeszcze wyższych wyników procesora, ale odbędzie się to zapewne kosztem temperatur oraz jeszcze wyższego poboru mocy, który już i tak będzie bardzo wysoki przy docelowej specyfikacji.

Intel Core i9-14900KS otrzyma ponownie 24 rdzenie i 32 wątki, na co składa się 8 rdzeni typu Performance z obsługą Hyper-Threading (architektura Raptor Cove) oraz 16 rdzeni typu Efficient bez HT (architektura Gracemont). Jest to także ostatnia generacja konsumenckich procesorów Intela, która wykorzystuje litografię 10 nm (Intel 7). Bazowy zegar dla rdzeni P-Core wynosi tutaj 3,2 GHz, a oprócz tego procesor będzie posiadał działający, zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770. Oficjalna cena nie jest jeszcze znana, choć mówi się o kwocie około 50 dolarów wyższej w porównaniu do Intel Core i9-14900K.

New 6.4GHz overclocking profiles added to MSI's P-Core Beyond 6GHz+. For the new CPU? pic.twitter.com/ggp0oMZVxB — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) March 13, 2024

Źródło: VideoCardz, X @g01d3nm4nm0