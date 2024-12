Procesory Intela nadal cieszą się największym zainteresowaniem. Nowe statystyki ukazują, jak daleko w tyle jest AMD

W komputerach stacjonarnych i laptopach możemy dziś spotkać procesory głównie od dwóch producentów: AMD oraz Intela. Choć od wielu lat te firmy walczą ze sobą o pozycję lidera, to dominujące stanowisko wciąż zajmuje Intel. Najnowsze statystyki dotyczące dostaw komputerów ukazują, jak wielka jest to obecnie przewaga. Mówimy tu o ponad 3,5-krotnie większym udziale na tym polu niż AMD i Apple razem wzięte. Nic też nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić.

Nowymi infografikami podzieliła się firma Canalys, która od dłuższego czasu analizuje rynek technologiczny. Dotyczą one globalnych dostaw notebooków oraz komputerów stacjonarnych w czwartym kwartale 2023 roku. Na prowadzenie wysuwa się Intel, który odpowiada aż za 78% wszystkich dostaw procesorów do tych urządzeń. Drugie miejsce zajmuje AMD z niemal 13% udziałem, natomiast tuż za nim znajduje się Apple. Intel może się pochwalić 50 milionami dostarczonych jednostek, co przekłada się na 3% wzrost w skali rok do roku. U AMD jest to prawie ten sam poziom, co w poprzednim okresie, z kolei Apple zanotowało 4% spadek. Dane ukazują także, że największy udział komputerów stacjonarnych i notebooków przypada na rynki: APAC (Azja i Pacyfik), a także EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Notebooki cieszą się największą popularnością na obszarze Greater China, czyli tym, który ma "kulturowe i gospodarcze powiązania z Chinami". Tablety to już głównie Ameryka Łacińska oraz Północna.

Podane wcześniej statystyki przekładają się na przychód dla Intela w wysokości 41 mld dolarów. Kolejna infografika ukazuje natomiast podział w omawianych dostawach na producentów komputerów. Z procesorów Intela najbardziej korzysta Lenovo (25%), HP (23%) i Dell (19%). W przypadku AMD jest dość podobnie, choć na ostatniej (z pierwszych trzech) pozycji zamiast Della znalazł się ASUS. W 2024 roku możemy się spodziewać małej ofensywy ze strony Qualcomma, wszak zostaną wprowadzone układy Snapdragon X Elite, które znajdą się w komputerach z systemem Windows na pokładzie. Na koniec można wspomnieć, że udział MediaTeka zwiększył się o 27% dzięki wkroczeniu na rynek Chromebooków.

