Intel Core i9-14900K - ustanowiono rekord liczby klatek na sekundę w grze Counter-Strike 2

Bicie rekordów podkręcania podzespołów komputerowych polega nie tylko na podnoszeniu taktowania, ale także na osiąganiu rzeczywistych rezultatów w aplikacjach, a nawet grach. Grupa overclockerów postanowiła sięgnąć po palmę pierwszeństwa w liczbie FPS-ów w grze Counter-Strike 2. Za bazę posłużył procesor Intel Core i9-14900K, który został podkręcony do wartości 8 GHz. Tak wysoka liczba klatek na sekundę to jednak głównie sztuka dla sztuki.

Dzięki podkręceniu procesora Intel Core i9-14900K o około 30%, możliwe było uzyskanie zawrotnej liczby FPS-ów w grze Counter-Strike 2. Ma to jednak znaczenie głównie prestiżowe, ponieważ rzeczywiste korzyści z takiego rezultatu są bardzo ograniczone.

Wyzwania podjął się zespół Team Australia Extreme Overclocking. Cały proces został przeprowadzony podczas transmisji na żywo. Team.AU podkręcił jednostkę Intela do poziomu 7500-8000 MHz. Jest to oczywiście rezultat sporo niższy od aktualnego rekordu świata taktowania pojedynczego rdzenia Performance, o którym niedawno informowaliśmy, ale tutaj mowa jest o wykorzystaniu procesora w praktycznym zastosowaniu. Jednostka Intela działała na płycie głównej Gigabyte Z790 Aorus Tachyon X, niestety zabrakło informacji dotyczącej karty graficznej. Wiemy, że do chłodzenia używany był ciekły azot.

Dzięki procesowi overclockingu zespół uzyskał w grze Counter-Strike 2 imponujący wynik 1310 FPS-ów. Gra działała stabilnie i możliwa była normalna rozgrywka. Oczywiście zysk dla gracza z tak dużej liczby klatek na sekundę jest bardzo ograniczony. Jeden z najlepszych monitorów dostępnych na rynku (ASUS ROG Swift Pro PG24QP) oferuje odświeżanie na poziomie 540 Hz. Liczba FPS-ów wyższa od tej wartości nie przynosi zatem wyraźnie zauważalnych korzyści. Warto odnotować, że podczas australijskiego wydarzenia, pobito także rekord w szybkości pamięci DDR5. Korzystając z modułów DDR5-8333 firmy Gigabyte, członkom Team.AU udało się osiągnąć wynik 11618 MT/s. Niestety szybko pojawił się błąd BSOD, ale system działał na tyle stabilnie, że udało się przesłać rezultat na stronę HWbot.

